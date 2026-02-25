हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छत्रपति संभाजीनगर में बकरी के लेन-देन को लेकर झड़प, दो गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी, 13 गिरफ्तार

Chhatrapati Sambhajinagar News in hindi: छत्रपति संभाजीनगर में बकरी के लेन-देन को लेकर दो गुट आमने-सामने आ गए हैं. इस बीच दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई है. इसमें पुलिस ने 13 को गिरफ्तार किया है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 25 Feb 2026 02:50 PM (IST)
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बकरी के लेन-देन को लेकर दो गुट आमने-सामने आ गए हैं. इस बीच दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई है. छत्रपति संभाजीनगर के सिल्लोड तालुका के अंभाई गांव में दो गुटों के बीच झड़प हुई. 

दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे पर पत्थरबाज़ी की गई है जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं. इस दौरान लोगों ने एक-दूसरे के खिलाफ नारे लगाए और पत्थर फेंके. बताया जा रहा है कि यह लड़ाई बकरी के लेन-देन को लेकर शुरू हुई थी.

विवाद में शामिल हुए स्थानीय नेता

बकरी के लेन-देन के इस विवाद में बड़ी बात भी सामने आ रही है. इस बढ़ते विवाद में स्थानीय नेता भी शामिल हो गए, जिससे यह विवाद और बढ़ गया. फिलहाल पुलिस ने गांव में सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त लगा दिया है और हालात काबू में हैं. इस विवाद में 5 से 6 लोग घायल हुए हैं.

पुलिस ने गिरफ्तार किए दर्जनभर आरोपी

इस विवाद की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने अब तक इस विवाद में शामिल कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.पुलिस द्वारा अन्य लोगों की तलाश जारी है. 

उग्र भीड़ ने गाड़ियों में की तोड़फोड़

आरोप है कि इस उग्र भीड़ ने कीमती सामान को भी नुकसान पहुंचाया है. आरोपियों की भीड़ ने इस विवाद में करीब 15 से 20 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है. बताया जा रहा है कि इस बीच 500 से 600 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी.

पुलिस ने रात 12 बजे के करीब इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायल लोगों को इलाज के लिए संभाजीनगर भेजा गया है. पुलिस द्वारा मामले में आगे की जांच की जा रही है. आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 25 Feb 2026 02:50 PM (IST)
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS Chhatrapati Sambhajinagar News
