बेमौसम बारिश से मराठवाड़ा बेहाल, 30 हजार किसान प्रभावित, 17 हजार हेक्टेयर फसल बर्बाद

देश के राज्यों में इन दिनों बेमौसम की बारिश ने आम लोगों के साथ-साथ किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर समेत पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है. अब तक करीब 30 हजार किसानों को इसका नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन फसल नुकसान के पंचनामे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं.

इस संबंध में आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, 16 मार्च से अब तक 742 गांवों के 29,676 किसानों की लगभग 17,345 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है. वहीं, केवल 4 अप्रैल तक की स्थिति देखें तो 209 गांवों के 8,780 किसानों की 5,345 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है.

ओलावृष्टि और बारिश से 12 हजार हेक्टेयर फसल तबाह

जानकारी के मुताबिक,सबसे ज्यादा 3,340 हेक्टेयर फसल का नुकसान पूरे जिले में दर्ज किया गया है. 18, 19 और 20 मार्च को हुई ओलावृष्टि और तेज बारिश से करीब 12 हजार हेक्टेयर फसल तबाह हो गई. इसके बाद भी राहत नहीं मिली और मार्च के आखिर में 30 और 31 मार्च को फिर तेज आंधी, बिजली कड़कने और भारी बारिश ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दीं.

कटाई के लिए तैयार फसलों को भारी नुकसान

कटाई के लिए तैयार गेहूं और मक्का जैसी फसलों के साथ-साथ संतरा, आम, पपीता और तरबूज जैसे बागायती फलों को भी भारी नुकसान हुआ है. 1 अप्रैल को भी क्षेत्र में फिर से तेज बारिश हुई, जिससे हालात और बिगड़ गए. किसानों का कहना है कि बार-बार हो रही बारिश से उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द पंचनामे पूरे कर नुकसान का मुआवजा दिया जाए.

महाराष्ट्र के 8 जिलों में येलो अलर्ट

आईएमडी ने आज 6 अप्रैल, सोमवार के लिए महाराष्ट्र के 8 जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी किया है. विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ तूफानी बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ खेती-किसानी पर भी संकट मंडरा रहा है.

आईएमडी के अनुसार, 6 अप्रैल को विदर्भ के नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा और गोंदिया के साथ-साथ मराठवाड़ा के नांदेड़, हिंगोली और परभणी जिलों में बिजली गिरने, गरज-चमक और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की प्रबल संभावना है.