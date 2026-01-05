हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र: 5000 की साड़ी पर 90% डिस्काउंट! खरीदने वालों में मच गई भगदड़, कई महिलाएं बेहोश

महाराष्ट्र: 5000 की साड़ी पर 90% डिस्काउंट! खरीदने वालों में मच गई भगदड़, कई महिलाएं बेहोश

Saree Sale Stampede: छत्रपति संभाजीनगर में एक साड़ी की दुकान पर भारी छूट के कारण भगदड़ मच गई. 5000 रुपये की साड़ी 600 रुपये में मिलने की खबर से हजारों महिलाएं उमड़ पड़ीं.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 05 Jan 2026 11:52 AM (IST)


महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर में साड़ी पर भारी भरकम छूट वाली सेल लगी. जाहिर है कि साड़ी पर सेल होगी, तो महिलाएं दौड़ती हुई दुकान तक पहुंचेंगी. हालांकि, इस बार दुकान पर डिस्काउंट इतना ज्यादा रख दिया गया कि भगदड़ ही मच गई. इस भगदड़ में कई महिलाएं गिरीं और करीब 3 महिलाएं बेहोश तक हो गईं. 

दरअसल, छत्रपति संभाजीनगर की एक दुकान में 5000 रुपये की साड़ी केवल 600 रुपये में बेचे जाने का ऑफर रखा गया. करीब 90 फीसदी डिस्काउंट की खबर सुनकर भारी संख्या में महिलाएं वहां पहुंचीं और इस ऑफर के कारण भगदड़ मच गई.

भगदड़ के बीच दबे कई बच्चे भी 

यह भगदड़ इतनी भयानक थी कि इसमें कई बच्चे भी दब गए और 3 महिलाएं बेहोश हो गईं. मौके पर पुलिस ने पहुंचकर तुरंत दुकान बंद कराई. तब जाकर स्थिति पर कंट्रोल पाया जा सका और भीड़ खत्म हुई. 

दरअसल, रविवार, 4 जनवरी को साड़ी की एक दुकान पर 'मकर संक्रांति ऑफर' रखा गया था. इस मौके पर साड़ियों पर बड़ी छूट रखी गई. ऑफर के कारण संभाजीनगर शहर के आकाशवाणी से त्रिमूर्ति चौक इलाके में बड़ी भीड़ देखने मिली. 

दम घुटने से बेहोश हुईं महिलाएं

पांच हजार रुपये की साड़ी सिर्फ 599 रुपये में मिलने की खबर पर एक ही समय में 1000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां दुकान पर जमा हो गईं. मची भगदड़ में 3 महिलाएं दम घुटने से बेहोश हो गईं, जबकि कई बच्चे इधर उधर हो गए.

नई दुकान के पहले ही दिन मची भगदड़

बताया जा रहा है कि त्रिमूर्ति रोड पर इस नए साड़ी सेंटर का रविवार, 4 जनवरी को ही उद्घाटन हुआ. पिछले 3 महीने से लोकल रीलस्टार्स के जरिए सोशल मीडिया पर 199 रुपये से 599 रुपये के बीच की साड़ियों के वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे. सुबह 10.00 बजे से ही महिलाएं लाइन में लगी थीं.

सुबह 11.00 बजे जैसे ही दुकान का उद्घाटन हुआ, महिलाएं अंदर जाने के लिए दौड़ पड़ीं. कुछ ही देर में सड़क पूरी तरह से ब्लॉक हो गई और हालात काबू से बाहर हो गए.

दुकान में महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो लोकल लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया. जवाहरनगर पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर सचिन कुंभार तुरंत टीम के साथ पहुंचे. पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया.

365 दिन ऑफर का किया गया वादा

पुलिस ने अनाउंस किया कि 'यह ऑफर सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि 365 दिन जारी रहेगा'. इस ऐलान के बाद और फिर फोर्स का इस्तेमाल करने की चेतावनी देने के बाद दोपहर 2.00 बजे तक भीड़ पर काबू पाया जा सका. पुलिस को स्थिति नियंत्रण में लाने में तीन घंटे लग गए.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 05 Jan 2026 11:52 AM (IST)
MAHARASHTRA NEWS Chhatrapati Sambhaji Nagar News
