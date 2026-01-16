छत्रपति संभाजी महानगर पालिका चुनाव की मतगणना आज सुबह 10 बजे शुरू होने वाली है, जो 15 जनवरी 2026 को शहर के चुनावी वार्डों में हुए मतदान के बाद हो रही है.

औरंगाबाद नगर निगम (AMC), जिसे आधिकारिक तौर पर छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद का शासी नागरिक निकाय है. निगम की स्थापना 1982 में एक नगर परिषद से ऊपर उठाकर की गई थी, और इसका अधिकार क्षेत्र अब लगभग 138.5 वर्ग किमी में फैला हुआ है, जिसमें इसके गठन के समय जोड़े गए आसपास के गाँव भी शामिल हैं. यह नगर निकाय शहर के बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं के लिए जिम्मेदार है, जिसमें पीने का पानी, जल निकासी, सड़कें, स्ट्रीटलाइट्स, स्वास्थ्य सेवा और प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं.

AMC में 115 चुनावी वार्डों जिन्हें प्रभात कहा जाता है, का प्रतिनिधित्व करने वाली 113 सीटें हैं, जिसमें प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व एक निर्वाचित पार्षद करता है. वर्तमान नेतृत्व पद - महापौर, उप महापौर और सदन के नेता - प्रशासनिक शासन के अधीन हैं, जिसमें नगर आयुक्त और प्रशासक जी. श्रीकांत (IAS) प्रशासन की देखरेख कर रहे हैं. ([विकिपीडिया][1])

2026 से पहले राजनीतिक संरचना

2026 के चुनावों से पहले, औरंगाबाद नगर निगम में पार्टी संरचना में विभिन्न राजनीतिक दल शामिल थे, जिनमें शामिल हैं:

शिवसेना के 29 पार्षद,

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के 25 पार्षद,

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 22 पार्षद,

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के 8 पार्षद,

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के 4 पार्षद,

बहुजन समाज पार्टी (BSP) के 2 पार्षद,

अन्य और निर्दलीय के कुल 39 सीटें.

औरंगाबाद नगर निगम दो प्रमुख समितियों के माध्यम से काम करता है: सामान्य निकाय और स्थायी समिति, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः महापौर और अध्यक्ष करते हैं. प्रशासन का नेतृत्व नगर आयुक्त करते हैं, जिनकी सहायता विभागीय अधिकारी करते हैं.

औरंगाबाद के स्थानीय नागरिक चुनाव हर पाँच साल में होते हैं; 2026 से पहले पिछला नगर निगम चुनाव 2020 में हुआ था. अब वोटों की गिनती चल रही है, नए चुने गए कॉर्पोरेटर शहर की सिविक लीडरशिप और AMC में प्रतिनिधित्व तय करेंगे.