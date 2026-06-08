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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रफिर हाथ मलते रह गए छगन भुजबल! राज्यसभा जाने की इच्छा नहीं हुई पूरी, रख दी थी बड़ी शर्त

फिर हाथ मलते रह गए छगन भुजबल! राज्यसभा जाने की इच्छा नहीं हुई पूरी, रख दी थी बड़ी शर्त

Maharashtra Rajya Sabha By-Election: सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी. इस बार पार्टी राजेंद्र जैन को राज्यसभा भेजेगी.

By : वैभव परब | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 08 Jun 2026 04:39 PM (IST)
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एनसीपी अजीत पवार गुट ने राज्यसभा सीट के लिए आखिरकार अपना उम्मीदवार तय कर लिया है. भंडारा-गोंदिया से दो बार विधान परिषद के सदस्य रहे राजेंद्र जैन को इस बार पार्टी राज्यसभा भेजेगी. यह सीट सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी.

अजित पवार के निधन के बाद पार्टी की कमान संभालने के लिए पार्टी नेताओं ने सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र आने का आग्रह किया था. इसके बाद राज्यसभा सांसद रहीं सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा से इस्तीफा देकर महाराष्ट्र की राजनीति में वापसी की. अब इस खाली सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है.

छगन भुजबल को राज्यसभा भेजने की थी तैयारी

इस बार पार्टी वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही थी. जब पार्टी के भीतर बैठकों का दौर शुरू हुआ और छगन भुजबल से राज्यसभा को लेकर चर्चा की गई, तब उन्होंने कहा कि वह राज्यसभा तभी जाएंगे जब उनके भतीजे समीर भुजबल को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा.

छगन भुजबल की यह बात पार्टी नेतृत्व ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाई. देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह दिल्ली से चर्चा कर निर्णय बताएंगे. मामला दिल्ली पहुंचा, लेकिन वहां से इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली. बताया गया कि केवल एक व्यक्ति के लिए मंत्रिमंडल विस्तार या शपथ ग्रहण संभव नहीं है.

इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस विषय पर बाद में विचार किया जाएगा. हालांकि छगन भुजबल अपने रुख पर कायम रहे. उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे और राज्यसभा भी नहीं जाना चाहते.

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पूर्व सांसद नवनीत राणा ने की थी सुनेत्रा पवार से मुलाकात

बीते दिनों अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से मुलाकात की थी. इसके बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि पिछला लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से लड़ चुकी नवनीत राणा को एनसीपी राज्यसभा भेज सकती है. हालांकि पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर विरोध देखने को मिला. अंततः कई नामों पर चर्चा के बाद राजेंद्र जैन के नाम पर सहमति बनी.

कौन हैं राजेंद्र जैन?

राजेंद्र जैन भंडारा-गोंदिया क्षेत्र से दो बार विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं. वह पार्टी की स्थापना से ही संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं. पिछले 19 वर्षों से वह गोंदिया जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं. एक बार वह विधान परिषद का चुनाव हार भी चुके हैं.

राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजेंद्र जैन को प्रफुल्ल पटेल का बेहद करीबी माना जाता है. बताया जाता है कि जब प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त रहने लगे, तब भंडारा-गोंदिया और विदर्भ क्षेत्र में उनके राजनीतिक और संगठनात्मक कामकाज को राजेंद्र जैन ही संभालते थे.

पार्टी द्वारा राजेंद्र जैन के नाम पर मुहर लगाए जाने के बाद यह संकेत स्पष्ट हो गया है कि पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर आलोचनाओं का सामना कर रहे प्रफुल्ल पटेल एक बार फिर प्रभावशाली भूमिका में उभरकर सामने आए हैं.

एनसीपी में फिर बढ़ा प्रफुल्ल पटेल का महत्व

अजित पवार के निधन के बाद पार्टी की कमान संभालने वाली सुनेत्रा पवार की ओर से चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा गया था. इस पत्र में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की सूची से प्रफुल्ल पटेल का नाम हटा दिया गया था. साथ ही यह भी कहा गया था कि यदि प्रफुल्ल पटेल या सुनील तटकरे चुनाव आयोग से कोई पत्राचार करें तो उसे मान्य न माना जाए. इसके बाद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे दोनों की नाराजगी सामने आई थी.

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खबरें यह भी आई थीं कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, सुनेत्रा पवार से नाराज थे . यहां तक कि जब सुनेत्रा पवार दिल्ली दौरे पर गई थीं, तब इन दोनों नेताओं ने उनसे मुलाकात भी नहीं की थी. बाद में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने सफाई देते हुए कहा कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का नाम सूची से हटना एक प्रशासनिक त्रुटि थी.

 प्रफुल्ल पटेल का महत्व आज भी बरकरार

अब प्रफुल्ल पटेल के बेहद करीबी माने जाने वाले राजेंद्र जैन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर पवार परिवार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में प्रफुल्ल पटेल का महत्व आज भी बरकरार है और संगठनात्मक फैसलों में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

राज्यसभा उम्मीदवार राजेंद्र जैन के नामांकन को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि यह फैसला पिछले 20 दिनों से तय था. उन्होंने बताया कि उनके नाम पर भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों विकल्पों को लेकर चर्चा चल रही थी और उन्होंने पहले ही कहा था कि वे राज्यसभा जाने के इच्छुक हैं.

इस बीच क्या बोले छगन भुजबल?

भुजबल ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा और समय आने पर उस पर फैसला लिया जाएगा. उन्होंने इस बात को खारिज किया कि बीजेपी ने उनके बेटे के लिए किसी प्रस्ताव को नकार दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चाओं में कोई सच्चाई नहीं है. अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर भुजबल ने कहा कि जिस तरह अन्य नेताओं को न्याय मिलता है, उसी तरह उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए.

उन्होंने कहा, "मैं कबड्डी का खिलाड़ी हूं, शतरंज का खिलाड़ी नहीं," यानी वह सीधी और स्पष्ट राजनीति में विश्वास रखते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि महायुति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एकजुटता दिखाने के लिए प्रफुल्ल पटेल के बंगले पर एकत्र हुए थे और सभी मिलकर पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 08 Jun 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
CHHAGAN BHUJBAL NCP Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS
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