PM मोदी की अपील पर छगन भुजबल बोले, 'मुझे याद है कि लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से अपील पर देशभर में बहस छिड़ी हुई है. इस बीच एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी स्थितियां पैदा हो चुकी हैं, यह पहली बार नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि ये परिस्थितियां सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में हैं.

छगन भुजबल ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''मैं लगभग 60 वर्षों से समाज सेवा और राजनीति से जुड़ा हूं. मुझे याद है पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में, चावल की कमी के कारण कहा गया था कि शुक्रवार को किसी भी रेस्तरां या होटल में नहीं परोसा जाएगा.''

Mumbai, Maharashtra: On PM Modi's appeal to the nation, Minister Chhagan Bhujbal says, "Earlier also, such situations have arisen, this is not the first time. I have been involved in social service and politics for nearly 60 years. I remember during the war with Pakistan, and… pic.twitter.com/zG5w8jyWiK — IANS (@ians_india) May 12, 2026

'चंद्र शेखर जी के कार्यकाल में सोना गिरवी रखा गया था'

उन्होंने आगे कहा, ''मुझे यह भी याद है जब चंद्र शेखर जी प्रधानमंत्री थे, उस समय हवाई जहाजों से हमारा जो सोना है वो लंदन के बैंक में गिरवी रखा गया था और बाद में उसको लाया गया. तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं और बाद में उसमें सुधार होता है. ये ध्यान में रखने की बात है कि जो घटना मैंने बताई वो सिर्फ हमारे देश के लिए थी, देश में पैदा हुई थी. आज की परिस्थिति का निर्माण पूरी दुनिया में हुई है.

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भारत से बदतर स्थिति दूसरे देशों में है- भुजबल

मंत्री छगन भुजबल ने ये भी कहा कि ये स्थिति सिर्फ भारत में नहीं है. जापान में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, यूरोप सभी जगह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है. हमारे यहां से भी बदतर परिस्थिति दूसरी जगहों पर बनी हुई है. इसका पूरा कारण सभी को पता है कि ईरान और अमेरिका- इजरायल के बीच लड़ाई जारी है, जहाजों की आवाजाही बंद है.

शरद पवार की बैठक कराने की मांग पर क्या बोले भुजबल?

एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार की बैठक कराने की मांग पर उन्होंने कहा, ''शरद पवार देश के वरिष्ठ नेता हैं और आज भी राज्यसभा के सदस्य हैं. उन्होंने सुझाव दिया है कि एक बैठक बुलाई जानी चाहिए और सभी को इस बारे में जानकारी दी जानी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या कमी है और क्या ज्यादा है. इस बारे में विचार विमर्श जो है दिल्ली में बैठी हुई सरकार करेगी. ये उनके लिए है. जो सरकार के बाहर के नेता हैं, उनका काम है कि सभी को बताएं और विश्वास में लें."

Mumbai, Maharashtra: Minister Chhagan Bhujbal says, "Sharad Pawar is a senior leader in the country and even today he is a Member of the Rajya Sabha. He has suggested that a meeting should be called and everyone should be informed about what is happening, what is lacking, and… pic.twitter.com/puQGbvrYr3 — IANS (@ians_india) May 12, 2026

बता दें कि एनसीपी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं से देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है.

पीएम मोदी ने जनता से क्या अपील की?

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने जनता से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, सोने की खरीदी से बचने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग अपनाने, वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने, डिजिटल तकनीक के अधिक उपयोग की सलाह दी. इसके साथ ही केमिकल खाद की खपत आधी करने, स्वदेशी चीजों पर जोर देने, विदेशी मुद्रा बचाने की बात कही है. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने विदेशी टूर, शादियों को टालने की भी सलाह दी है.

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