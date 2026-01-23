महाराष्ट्र सदन घोटाला: छगन भुजबल को बड़ी राहत, ACB के बाद ED केस से भी बरी
Chhagan Bhujbal News: स्पेशल कोर्ट ने कहा कि जब मामले में कोई प्रेडिकेट ऑफेंस (मूल अपराध) बनता ही नहीं है, तो ED का मनी लॉन्ड्रिंग केस भी टिक नहीं सकता. कोर्ट ने भुजबल समेत अन्य आरोपियों को बरी किया.
महाराष्ट्र सदन घोटाले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को बड़ी राहत मिली है. एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में भी कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दे दिया है. विशेष कोर्ट ने छगन भुजबल समेत अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज (निर्दोष मुक्तता) की अर्जी मंजूर कर ली है.
मामले में कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता- स्पेशल कोर्ट
यह फैसला स्पेशल कोर्ट के जज सत्यनारायण नवंदर ने सुनाया. कोर्ट ने साफ कहा कि जब इस मामले में कोई प्रेडिकेट ऑफेंस (मूल अपराध) बनता ही नहीं है, तो उसके आधार पर ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी टिक नहीं सकता. इसी आधार पर कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को खारिज करते हुए भुजबल और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.
ACB केस में भुजबल को पहले ही मिल चुकी है राहत
दरअसल, महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े मामले में पहले ही ACB की ओर से दर्ज केस में भुजबल को राहत मिल चुकी थी. इसके बाद ईडी ने उसी मामले को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. लेकिन अब कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब मूल अपराध ही साबित नहीं होता, तो ईडी की जांच और केस की कोई कानूनी जमीन नहीं बचती. बहरहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद छगन भुजबल को एक के बाद एक दो बड़ी कानूनी राहत मिल गई है.
