पूर्वी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित चंद्रपुर सिटी महानगर पालिका(CMC) के 2026 महानगर पालिका चुनावों की मतगणना शुक्रवार, 16 जनवरी 2026, सुबह 10 बजे से शुरू होगी. मतगणना सभी 66 वार्डों में चुने गए पार्षदों के लिए की जाएगी और दिनभर जारी रहने की संभावना है.

चंद्रपुर शहर महानगर पालिकाका गठन 25 अक्टूबर 2011 को किया गया था, जब शहर की बढ़ती शहरी और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नगर परिषद को महानगर पालिकामें अपग्रेड किया गया. निगम में कुल 66 निर्वाचित पार्षद हैं.

चंद्रपुर महानगर पालिकाने अपने गठन के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतृत्व को देखा है. पहले मेयर संगीता अमृतकर (INC) 30 अप्रैल 2012 से 30 अक्टूबर 2014 तक रही. इसके बाद राखी कंचरलवार (BJP) 30 अक्टूबर 2014 से 30 अप्रैल 2017 तक मेयर रहीं. फिर अंजली घोटेकर 30 अप्रैल 2017 से 22 नवंबर 2019 तक मेयर रही, और इसके बाद राखी कंचरलवार (BJP) फिर से 22 नवंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक मेयर रही. निर्वाचित निकाय का कार्यकाल पूरा होने के बाद निगम नौकरशाही प्रशासन के अधीन है.

चंद्रपुर महानगर पालिकाके पहले चुनाव 2012 में हुए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) 26 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 18 सीटें जीतीं, शिवसेना को 5 सीटें मिलीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने 4 सीटें जीतीं, जबकि छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने शेष सीटें हासिल कीं. 2017 के महानगर पालिकाचुनाव में राजनीतिक संतुलन में बड़ा बदलाव आया और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 66 में से 39 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया. इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस 14 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, बहुजन समाज पार्टी ने 6 सीटें जीतीं, जबकि शिवसेना और NCP को क्रमशः 2-2 सीटें मिलीं. बाकी सीटों पर अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों का नियंत्रण रहा.