चंद्रपुर महानगरपालिका में पिछले कई दिनों से चल रहा सत्ता का खेल आखिरकार मंगलवार (10 फरवरी) को खत्म हो गया. जिस कांग्रेस को भरोसा था कि वह ठाकरे गुट की शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी को बाहर रखेगी, उसे बड़ा झटका लगा. उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आखिरी वक्त पर बीजेपी को समर्थन देकर पूरे राजनीतिक समीकरण ही बदल दिए.

मंगलवार सुबह कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार और ठाकरे गुट के जिलाध्यक्ष संदीप गिर्हे के बीच बैठक हुई थी. उम्मीद थी कि इस बैठक में सत्ता को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन बातचीत उल्टा और बिगड़ गई.

दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई और माहौल इतना गर्म हो गया कि संदीप गिर्हे गुस्से में बैठक छोड़कर बाहर निकल गए. इसी बैठक के बाद से सियासी हलकों में अटकलें तेज हो गई थीं कि कुछ बड़ा होने वाला है.

बीजेपी को मिला ठाकरे गुट का समर्थन

बैठक खत्म होने के कुछ ही समय बाद बीजेपी के स्थानीय नेता किशोर जोरगेवार ने बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने बताया कि ठाकरे गुट की शिवसेना ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है. इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस खेमे में हड़कंप मच गया. जिस गठबंधन की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी, वह अचानक टूट गया.

बीजेपी और ठाकरे गुट के बीच महापौर पद को लेकर खास समझौता हुआ है. तय किया गया है कि महापौर पद का कार्यकाल दोनों दल आपस में बांटेंगे. सवा–सवा साल के दो-दो कार्यकाल होंगे.

वहीं उपमहापौर पद पूरे ढाई साल तक बीजेपी के पास रहेगा, जिस पर प्रशांत दानव बैठेंगे. इसके अलावा स्थायी समिति पहले और चौथे साल ठाकरे गुट को दी जाएगी. यही फार्मूला आखिरकार दोनों दलों को एक साथ ले आया.

विकास के नाम पर लिया गया फैसला

किशोर जोरगेवार ने कहा कि शिवसेना की कुछ मांगों की वजह से बातचीत अटकी हुई थी. बीजेपी के पास 24 नगरसेवक होने के कारण शुरू में महापौर पद देने को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी. लेकिन चंद्रपुर के विकास को ध्यान में रखते हुए आखिरकार महापौर पद साझा करने का फैसला लिया गया. उनके मुताबिक, यह फैसला किसी राजनीति से ज्यादा शहर के हित में लिया गया है.

कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि ठाकरे गुट उसके साथ रहेगा. कांग्रेस ने ठाकरे गुट को स्थायी समिति देने की पेशकश भी की थी. लेकिन अगले 5 साल में महापौर पद नहीं मिलने की स्थिति ने ठाकरे गुट को बीजेपी की ओर झुका दिया. खुद संदीप गिर्हे ने भी माना कि महापौर पद की गारंटी न मिलने के कारण बीजेपी के साथ जाना पड़ा.

महापौर चुनाव में कांटे की टक्कर

चंद्रपुर महानगरपालिका के महापौर चुनाव में मुकाबला बेहद करीबी रहा. बीजेपी की संगीता खांडेकर को 32 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की वैशाली महाडोळे को 31 वोटों से संतोष करना पड़ा. सिर्फ एक वोट के अंतर से नतीजा बीजेपी के पक्ष में चला गया. इस जीत ने कांग्रेस की निराशा और बढ़ा दी.

इन घटनाओं पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने पहली प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि चंद्रपुर में ठाकरे गुट की शिवसेना का बीजेपी को समर्थन महाराष्ट्र की राजनीति पर असर डालने वाला है. उन्होंने यह भी संकेत दिए कि वंचित बहुजन आघाड़ी के दो नगरसेवक भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं. साथ ही उन्होंने माना कि अंदरूनी गुटबाजी का कांग्रेस को नुकसान हो रहा है.

चंद्रपुर का यह सत्ता समीकरण सिर्फ महानगरपालिका तक सीमित नहीं रहेगा. आने वाले जिला परिषद, पंचायत समिति, राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों पर भी इसका असर पड़ सकता है.

एमवीए के भीतर तालमेल पर सवाल खड़े हो गए हैं. अगर उद्धव ठाकरे दोबारा विधान परिषद जाना चाहते हैं, तो उन्हें सहयोगी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, जो अब पहले जैसा आसान नहीं दिख रहा.

सीटों का मौजूदा गणित

66 सदस्यीय चंद्रपुर महानगरपालिका में कांग्रेस के पास 27 सीटें हैं, जनविकास सेना के 3, बीजेपी के 23, शिंदे गुट की शिवसेना की 1, ठाकरे गुट की शिवसेना की 6, वंचित के 2, बसपा की 1, कांग्रेस बागी 2 और एमआईएम की 1 सीट है. इसी गणित ने आखिरकार सत्ता का रुख बदल दिया.