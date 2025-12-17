कर्ज से परेशान किसान ने बेच दी अपनी किडनी! कोलकता से कंबोडिया तक फैला जाल, 4 साहूकार गिरफ्तार

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक किसान ने दावा किया है कि उसे साहूकारों से लिए गए कर्ज का हिस्सा चुकाने के लिए अपनी किडनी बेचने को मजबूर किया गया. यह मामला नागभिड़ तहसील के मिंथुर गांव का है, जहां किसान की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर चार साहूकारों को गिरफ्तार किया.

नागभिड़ तहसील के मिंथुर गांव निवासी किसान रोशन सदाशिव कुडे, उम्र करीब 29 वर्ष, ने पुलिस को बताया कि उन्होंने वर्ष 2021 में चार स्थानीय साहूकारों से एक लाख रुपये का ऋण लिया था. यह ऋण 40 प्रतिशत की ऊंची ब्याज दर पर दिया गया था. किसान के अनुसार खेती में लगातार नुकसान होने के कारण वह आर्थिक संकट में फंस गए थे. उनके पास करीब चार एकड़ कृषि भूमि है, लेकिन आय पर्याप्त नहीं थी. इसी कारण उन्होंने अतिरिक्त आमदनी के लिए डेयरी व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया और साहूकारों से अलग-अलग रकम उधार ली.

किडनी बेचने का आरोप और विदेश में सर्जरी

किसान के दावे के मुताबिक, कर्ज चुकाने के दबाव के बीच साहूकारों में से एक ने उन्हें किडनी बेचने का सुझाव दिया. इसके बाद एक एजेंट के जरिए उन्हें कोलकाता ले जाया गया, जहां उनकी चिकित्सकीय जांच कराई गई. जांच के बाद एजेंट उन्हें कंबोडिया ले गया, जहां सर्जरी के दौरान उनकी किडनी निकाली गई.

पीटीआई के अनुसार, किसान ने आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया के बदले उन्हें आठ लाख रुपये मिले. उनका कहना है कि यह रकम कर्ज और ब्याज के दबाव में चुकाने के लिए इस्तेमाल की गई. इस दावे ने मानव तस्करी और अवैध अंग व्यापार की आशंका को भी जन्म दिया है.

पुलिस कार्रवाई और जांच की स्थिति

किसान की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. ब्रह्मपुरी पुलिस थाने में साहूकारों के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में और महाराष्ट्र साहूकारी विनियमन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक सुधीर मुम्मका ने बताया कि किसान से सभी जरूरी जानकारियां मांगी गई हैं, जिनमें कोलकाता में जांच करने वाले डॉक्टरों का विवरण और सर्जरी से जुड़ी जानकारी शामिल है. पुलिस ने किसान के वित्तीय लेनदेन की भी जांच की है, जिसमें साहूकारों से लिए गए ऋण की पुष्टि हुई है. मामले की आगे की जांच जारी है.