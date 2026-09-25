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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों को बॉम्बे HC में चुनौती, महाराष्ट्र में SIR रोकने की मांग

CEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों को बॉम्बे HC में चुनौती, महाराष्ट्र में SIR रोकने की मांग

बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रियाओं को लेकर उठाए गए इन सवालों पर हाई कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 25 Sep 2026 11:43 AM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में लिए गए कुछ फैसलों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई है. यह याचिका प्रथमेश गोपाल गवाणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर और स्मिताली निलेश नार्वेकर ने दाखिल की है. याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट असीम सरोदे समेत वकीलों की टीम पैरवी कर रही है.

याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के दो आयुक्तों ने विभिन्न फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर 14 बार आपत्ति दर्ज कराई थी. याचिकाकर्ताओं ने मतदाता पंजीकरण, मतदाताओं के नाम हटाने, मतदाता सूची के डेटाबेस, ERO की कार्यप्रणाली और ECINet प्रणाली से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं.

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ये भी पढ़ें: CEC विवाद पर शरद पवार गुट का दावा, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर...'

याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत चुनाव आयोग के फैसले सामूहिक रूप से लिए गए थे या नहीं, इस पर भी कानूनी सवाल उठाया गया है.

महाराष्ट्र में SIR रोकने की मांग

याचिकाकर्ताओं ने महाराष्ट्र में चल रही SIR प्रक्रिया को रोकने की मांग की है. इसके साथ ही SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों को दोबारा शामिल करने और कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र न्यायिक समिति गठित करने की मांग की गई है.

वोटर लिस्ट को लेकर उठाए सवाल

याचिका में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रियाओं को लेकर उठाए गए इन सवालों पर हाई कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई है.

ये भी पढ़ें: विवाद के बीच CEC ज्ञानेश कुमार पर रामदास अठावले बोले, 'इस संबंध में सरकार...'

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 25 Sep 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Gyanesh Kumar SIR
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