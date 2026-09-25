CEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों को बॉम्बे HC में चुनौती, महाराष्ट्र में SIR रोकने की मांग

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में लिए गए कुछ फैसलों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई है. यह याचिका प्रथमेश गोपाल गवाणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर और स्मिताली निलेश नार्वेकर ने दाखिल की है. याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट असीम सरोदे समेत वकीलों की टीम पैरवी कर रही है.

याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के दो आयुक्तों ने विभिन्न फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर 14 बार आपत्ति दर्ज कराई थी. याचिकाकर्ताओं ने मतदाता पंजीकरण, मतदाताओं के नाम हटाने, मतदाता सूची के डेटाबेस, ERO की कार्यप्रणाली और ECINet प्रणाली से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं.

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याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत चुनाव आयोग के फैसले सामूहिक रूप से लिए गए थे या नहीं, इस पर भी कानूनी सवाल उठाया गया है.

महाराष्ट्र में SIR रोकने की मांग

याचिकाकर्ताओं ने महाराष्ट्र में चल रही SIR प्रक्रिया को रोकने की मांग की है. इसके साथ ही SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों को दोबारा शामिल करने और कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र न्यायिक समिति गठित करने की मांग की गई है.

वोटर लिस्ट को लेकर उठाए सवाल

याचिका में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रियाओं को लेकर उठाए गए इन सवालों पर हाई कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई है.

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