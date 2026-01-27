हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबिना अनुमति निकाला विजय जुलूस, फोड़े पटाखे! उद्धव ठाकरे गुट के पार्षद मिलिंद वैद्य सहित 40 पर FIR

बिना अनुमति निकाला विजय जुलूस, फोड़े पटाखे! उद्धव ठाकरे गुट के पार्षद मिलिंद वैद्य सहित 40 पर FIR

Maharashtra News: मुंबई में बिना पुलिस अनुमति विजय जुलूस निकालने पर शिवसेना UBT के नवनिर्वाचित पार्षद मिलिंद वैद्य सहित 40 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज. 24 जनवरी की शाम तोड़े नियम, फोड़े पटाखे.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 27 Jan 2026 08:41 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य मुंबई के माहिम में पुलिस की अनुमति के बिना विजय जुलूस निकालने के मामले में शिवसेना (UBT) के नवनिर्वाचित पार्षद मिलिंद वैद्य और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह घटना 24 जनवरी की शाम की बताई जा रही है, जब क्षेत्र में निषेधाज्ञा प्रभावी थी और पुलिस ने पहले ही अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

क्या है पूरा मामला?

माहिम पुलिस के अनुसार, शिवसेना (UBT) के नवनिर्वाचित पार्षद मिलिंद वैद्य ने 15 जनवरी को हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव में वार्ड नंबर 182 से जीत दर्ज की थी. जीत के बाद विजय जुलूस निकालने की योजना बनाई गई थी, लेकिन 26 जनवरी की मध्यरात्रि तक निषेधाज्ञा लागू होने के कारण पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 18 जनवरी को पहली बार विजय जुलूस की अनुमति मांगी गई थी, जिसे कानून व्यवस्था और निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया. इसके बाद 22 और 24 जनवरी को दोबारा आवेदन किया गया, लेकिन माहिम पुलिस ने दोनों ही बार अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया.

बिना अनुमति कैसे निकाला गया जुलूस?

पुलिस के मुताबिक, अनुमति न मिलने के बावजूद 24 जनवरी को शाम करीब 5:30 बजे से रात आठ बजे के बीच माहिम इलाके में विजय जुलूस निकाला गया. इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ सड़कों पर उतरी और जुलूस में पटाखे फोड़े गए. साथ ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी.

पुलिस का कहना है कि यह जुलूस पूरी तरह अनधिकृत था. निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी तरह के जुलूस या रैली की इजाजत नहीं थी. जुलूस के कारण यातायात और कानून व्यवस्था को लेकर जोखिम पैदा हुआ.

किन लोगों पर दर्ज हुआ मामला?

अनधिकृत रैली का संज्ञान लेते हुए माहिम पुलिस ने शिवसेना (UBT) के पार्षद मिलिंद वैद्य सहित उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, इस मामले में विनय अकरे, अविरात शिंदे, संतोष सर्वे, दीपक सावंत और 40 से अधिक अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है.

सभी आरोपियों पर बिना अनुमति रैली निकालने का आरोप है. पटाखों और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को भी नियमों का उल्लंघन माना गया है. पुलिस आगे की जांच कर रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

माहिम पुलिस ने साफ किया है कि निषेधाज्ञा और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद उत्सव मनाने के लिए भी कानून के दायरे में रहना जरूरी है, और बिना अनुमति इस तरह के आयोजनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 27 Jan 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Milind Vaidya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर योगी सरकार की कार्रवाई, अलंकार अग्निहोत्री निलंबित
बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर योगी सरकार की कार्रवाई, अलंकार अग्निहोत्री निलंबित
विश्व
भारत-EU के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स से आगबबूला अमेरिका, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'खुद के खिलाफ जंग को...'
'यूरोप खुद के खिलाफ जंग को पैसा दे रहा...', भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील से अमेरिका को लगी मिर्ची
स्पोर्ट्स
बांग्लादेश बाहर, स्कॉटलैंड की हुई एंट्री! T20 वर्ल्ड कप के लिए किया स्क्वाड का ऐलान
बांग्लादेश बाहर, स्कॉटलैंड की हुई एंट्री! T20 वर्ल्ड कप के लिए किया स्क्वाड का ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress | Bollywood
Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress
HP News: Chamba में भारी बर्फबारी से दो लोगों की मौत | Snow Fall | News
Janhit: शंकराचार्य + UGC...ब्राह्मणों से BJP की दूरी? | CM Yogi | Shankaracharya | Akhilesh Yadav
Bharat Ki Baat: चुनावी पथ पर योगी-अखिलेश 'पर्सनल' | Yogi Vs Akhilesh | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर योगी सरकार की कार्रवाई, अलंकार अग्निहोत्री निलंबित
बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर योगी सरकार की कार्रवाई, अलंकार अग्निहोत्री निलंबित
विश्व
भारत-EU के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स से आगबबूला अमेरिका, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'खुद के खिलाफ जंग को...'
'यूरोप खुद के खिलाफ जंग को पैसा दे रहा...', भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील से अमेरिका को लगी मिर्ची
स्पोर्ट्स
बांग्लादेश बाहर, स्कॉटलैंड की हुई एंट्री! T20 वर्ल्ड कप के लिए किया स्क्वाड का ऐलान
बांग्लादेश बाहर, स्कॉटलैंड की हुई एंट्री! T20 वर्ल्ड कप के लिए किया स्क्वाड का ऐलान
बॉलीवुड
Theaters Release This Week: सिनेमाघरों पर इस हफ्ते इन दो हिंदी फिल्मों का होगा दबदबा, बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है धमाल
सिनेमाघरों पर इस हफ्ते इन दो हिंदी फिल्मों का होगा दबदबा, बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है धमाल
हेल्थ
सोते वक्त लंबे समय से गिर रही है लार तो हो जाएं सावधान, हो सकती है ये गंभीर बीमारी
सोते वक्त लंबे समय से गिर रही है लार तो हो जाएं सावधान, हो सकती है ये गंभीर बीमारी
जनरल नॉलेज
Artemis I, II और III में क्या अंतर है? एक क्लिक में समझें पूरा मामला
Artemis I, II और III में क्या अंतर है? एक क्लिक में समझें पूरा मामला
नौकरी
बिना परीक्षा पोस्ट ऑफिस में नौकरी पाने का मौका; यहां जानें आवेदन की डिटेल्स
बिना परीक्षा पोस्ट ऑफिस में नौकरी पाने का मौका; यहां जानें आवेदन की डिटेल्स
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget