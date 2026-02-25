हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: बोरीवली में सोना कारोबारी को 30 लाख रंगदारी की धमकी, बिश्नोई गैंग के नाम पर वसूली की कोशिश

Mumbai News: बोरीवली में सोना कारोबारी को 30 लाख रंगदारी की धमकी, बिश्नोई गैंग के नाम पर वसूली की कोशिश

Mumbai News in Hindi: बोरीवली के ज्वेलरी कारोबारी को 30 लाख की रंगदारी की धमकी दी गई है. इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नाम पर वसूली की कोशिश की गई है.

By : सूरज ओझा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 25 Feb 2026 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

बोरीवली इलाके में 45 वर्षीय एक ज्वेलरी व्यापारी को 30 लाख रुपये की रंगदारी की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. व्यापारी को यह धमकी व्हाट्सऐप के जरिए एक अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर से भेजी गई.

धमकी भरे संदेश में आरोपी ने दावा किया कि रकम लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पहुंचानी है. इसके बाद आए एक कॉल में आरोपी ने व्यापारी को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उसे बाबा सिद्धीकी की तरह अंजाम भुगतना पड़ेगा.

30 लाख रुपये की व्यवस्था करने के लिए कहा

मैसेज में 24 घंटे के भीतर 30 लाख रुपये की व्यवस्था करने को कहा गया था. आरोपी ने यह भी धमकी दी कि रकम नहीं देने पर व्यापारी या उसके परिवार को गोली मार दी जाएगी. घटना के बाद व्यापारी ने बोरीवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. 

पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, धमकी देने वाले मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है. साइबर टीम की मदद से आरोपी का पता लगाने की कोशिश जारी है.

बदमाशों ने धमकी भरे मैसेज में क्या कहा?

बदमाशों द्वारा मैसेज में कहा गया है कि ' लॉरेंस बिश्नोई गैंग को Savara Jewellers 30 लाख फिरौती तुमको देना है. अगर मैनेज नहीं किया तो जैसे बाबा सिद्दीकी को मारे हैं वैसे ही तुमको भी मारेंगे. 24 घंटे के अंदर मैनेज कर लो. 

आगे लिखा कि 24 घंटे के अंदर पैसे रेडी कर देना, नहीं तो तुमको या तेरे परिवार को पैसे देना होंगे, नहीं तो ठोक देंगे. आगे कहा कि अमाउंट बोल कितना देगा. आगे कहा गया कि 10 लाख देना होगा, नहीं तो गोली खाने के लिए रेडी रहना. मैसेज के अंत में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह अमेरिका लिखा हुआ है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Published at : 25 Feb 2026 02:53 PM (IST)
Lawrence Bishnoi Borivali News MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
