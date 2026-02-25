बोरीवली इलाके में 45 वर्षीय एक ज्वेलरी व्यापारी को 30 लाख रुपये की रंगदारी की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. व्यापारी को यह धमकी व्हाट्सऐप के जरिए एक अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर से भेजी गई.

धमकी भरे संदेश में आरोपी ने दावा किया कि रकम लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पहुंचानी है. इसके बाद आए एक कॉल में आरोपी ने व्यापारी को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उसे बाबा सिद्धीकी की तरह अंजाम भुगतना पड़ेगा.

30 लाख रुपये की व्यवस्था करने के लिए कहा

मैसेज में 24 घंटे के भीतर 30 लाख रुपये की व्यवस्था करने को कहा गया था. आरोपी ने यह भी धमकी दी कि रकम नहीं देने पर व्यापारी या उसके परिवार को गोली मार दी जाएगी. घटना के बाद व्यापारी ने बोरीवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, धमकी देने वाले मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है. साइबर टीम की मदद से आरोपी का पता लगाने की कोशिश जारी है.

बदमाशों ने धमकी भरे मैसेज में क्या कहा?

बदमाशों द्वारा मैसेज में कहा गया है कि ' लॉरेंस बिश्नोई गैंग को Savara Jewellers 30 लाख फिरौती तुमको देना है. अगर मैनेज नहीं किया तो जैसे बाबा सिद्दीकी को मारे हैं वैसे ही तुमको भी मारेंगे. 24 घंटे के अंदर मैनेज कर लो.

आगे लिखा कि 24 घंटे के अंदर पैसे रेडी कर देना, नहीं तो तुमको या तेरे परिवार को पैसे देना होंगे, नहीं तो ठोक देंगे. आगे कहा कि अमाउंट बोल कितना देगा. आगे कहा गया कि 10 लाख देना होगा, नहीं तो गोली खाने के लिए रेडी रहना. मैसेज के अंत में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह अमेरिका लिखा हुआ है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.