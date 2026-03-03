बोरिवली पश्चिम स्थित आईसी कॉलोनी के ‘माय गोल्ड पॉइंट’ ज्वेलरी शॉप में हुई करोड़ों रुपये के सोने की चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. MHB पुलिस ने 48 दिनों की लगातार जांच और राजस्थान के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के बाद इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लेकर चाइल्ड रिमांड होम भेजा गया है.

पुलिस के मुताबिक, 13 और 14 जनवरी 2026 की रात को इस दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों ने डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल कर करीब 5 किलो वजनी सोने के आभूषण चोरी कर लिए. चोरी गए गहनों की बाजार कीमत 7.88 करोड़ रुपये बताई गई. मामला दर्ज हुआ. पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस की जांच में आया कि अंदरूनी मिलीभगत से इस वारदात को अंजाम दिया गया.

पुलिस जांच में सामने आया कि दुकान बंद करने और चाबी संभालने की जिम्मेदारी दो कर्मचारियों को सौंपी गई थी. इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने शोकेस में रखे गहनों पर हाथ साफ किया और फरार हो गए. चोरी के बाद आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल बंद कर दिया, ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक न हो सके.

पुलिस मुंबई ने राजस्थान के जंगलों तक चलाया सर्च ऑपरेशन

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया. जांच में पता चला कि आरोपी राजस्थान के घने जंगलों में छिपे हुए हैं. इसके बाद मुंबई पुलिस ने राजस्थान पुलिस की मदद से करीब 48 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया. रात में ड्रोन कैमरों की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया.

आखिरकार पुलिस ने मुख्य आरोपी गणपतसिंह मोहन चदाना (26), किशनसिंह उर्फ भैरू बगालाल रेबारी (21) समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

4.65 करोड़ की संपत्ति जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 3 से 3.1 किलो सोने के आभूषण बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 4.50 करोड़ रुपये बताई गई है. इसके अलावा 15 लाख रुपये मूल्य के 5 किलो चांदी के आभूषण भी जब्त किए गए हैं. कुल जब्त संपत्ति की कीमत लगभग 4.65 करोड़ रुपये है.

हालांकि, एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसके पास करीब 4 किलो सोना होने की आशंका है. पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच

पूरे ऑपरेशन की निगरानी जोन 11 के डीसीपी संदीप जाधव और सीनियर इंस्पेक्टर हरीश गवली कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की जांच जारी है और फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.