हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBorivali News: 48 दिन, जंगलों में पीछा और करोड़ों का सोना..., ज्वेलरी शॉप में चोरी का फिल्मी क्लाइमेक्स

Borivali News In Hindi: बोरिवली की ज्वेलरी शॉप में 7.88 करोड़ रुपये के सोने की चोरी का पुलिस ने 48 दिनों बाद खुलासा किया. राजस्थान के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Mar 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

बोरिवली पश्चिम स्थित आईसी कॉलोनी के ‘माय गोल्ड पॉइंट’ ज्वेलरी शॉप में हुई करोड़ों रुपये के सोने की चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. MHB पुलिस ने 48 दिनों की लगातार जांच और राजस्थान के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के बाद इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लेकर चाइल्ड रिमांड होम भेजा गया है.

पुलिस के मुताबिक, 13 और 14 जनवरी 2026 की रात को इस दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों ने डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल कर करीब 5 किलो वजनी सोने के आभूषण चोरी कर लिए. चोरी गए गहनों की बाजार कीमत 7.88 करोड़ रुपये बताई गई. मामला दर्ज हुआ. पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस की जांच में आया कि अंदरूनी मिलीभगत से इस वारदात को अंजाम दिया गया.

पुलिस जांच में सामने आया कि दुकान बंद करने और चाबी संभालने की जिम्मेदारी दो कर्मचारियों को सौंपी गई थी. इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने शोकेस में रखे गहनों पर हाथ साफ किया और फरार हो गए. चोरी के बाद आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल बंद कर दिया, ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक न हो सके.

पुलिस मुंबई ने राजस्थान के जंगलों तक चलाया सर्च ऑपरेशन 

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया. जांच में पता चला कि आरोपी राजस्थान के घने जंगलों में छिपे हुए हैं. इसके बाद मुंबई पुलिस ने राजस्थान पुलिस की मदद से करीब 48 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया. रात में ड्रोन कैमरों की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया.

आखिरकार पुलिस ने मुख्य आरोपी गणपतसिंह मोहन चदाना (26), किशनसिंह उर्फ भैरू बगालाल रेबारी (21) समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

4.65 करोड़ की संपत्ति जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 3 से 3.1 किलो सोने के आभूषण बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 4.50 करोड़ रुपये बताई गई है. इसके अलावा 15 लाख रुपये मूल्य के 5 किलो चांदी के आभूषण भी जब्त किए गए हैं. कुल जब्त संपत्ति की कीमत लगभग 4.65 करोड़ रुपये है.

हालांकि, एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसके पास करीब 4 किलो सोना होने की आशंका है. पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच

पूरे ऑपरेशन की निगरानी जोन 11 के डीसीपी संदीप जाधव और सीनियर इंस्पेक्टर हरीश गवली कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की जांच जारी है और फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 03 Mar 2026 01:02 PM (IST)
Borivali News MAHARASHTRA NEWS
Embed widget