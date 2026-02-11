हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहात्मा गांधी पर लिखा निबंध तो रेप के दोषी की सजा हुई कम! हैरान कर देगा बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला!

महात्मा गांधी पर लिखा निबंध तो रेप के दोषी की सजा हुई कम! हैरान कर देगा बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला!

Mumbai News: बॉम्बे HC ने 2016 के नाबालिग दुष्कर्म मामले में दोषी की उम्रकैद घटाकर 12 साल कर दी. कोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए आरोपी की कम उम्र, लंबी जेल अवधि और सुधारात्मक प्रयासों को आधार माना.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 11 Feb 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में लंबे समय से रेप जैसे जघन्य अपराधों के लिए कड़े कानून और सजा की मांग होती आई है जो अब भी जारी है. वहीं किसी नाबालिग के साथ रेप की सजा तो कम से कम 20 साल का कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक बढ़ाए जाने का प्रावधान है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के हाल के एक फैसले ने हैरान करने वाला फैसला सुनाया है. 

बॉम्बे HC ने 2016 में 5 साल की बच्ची से रेप के दोषी ठहराए गए युवक की उम्रकैद की सजा घटाकर 12 साल कर दी है. कोर्ट ने 2 फरवरी के आदेश में दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए सजा में कमी की घोषणा की. यह फैसला जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस संदेश पाटिल की पीठ ने आरोपी की अपील पर सुनाया.

कोर्ट ने किस आधार पर सजा की कम?

हाई कोर्ट ने कहा कि अपराध के समय आरोपी की उम्र 20 साल थी और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था. वह दिसंबर 2016 से लगातार जेल में बंद है और कोविड-19 महामारी के दौरान भी उसे रिहाई नहीं मिली. इन परिस्थितियों को सजा तय करते समय महत्वपूर्ण माना गया.

कोर्ट के अनुसार, जेल में उसके सुधारात्मक प्रयासों पर भी ध्यान दिया. रिकॉर्ड में प्रस्तुत प्रमाणपत्रों से पता चला कि उसने जेल में शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लिया, जिनमें महात्मा गांधी पर निबंध प्रतियोगिता और उनके विचारों पर अध्ययन कार्यक्रम शामिल थे. पीटीआई के अनुसार, पीठ ने कहा कि इन सुधारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

सुधार की संभावनाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए- कोर्ट

पीठ ने कहा कि अपराध गंभीर है, लेकिन सुधार की संभावनाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 12 साल की सजा न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगी. साथ ही स्पष्ट किया गया कि आरोपी द्वारा अब तक जेल में बिताई गई अवधि को घटाई गई सजा में समायोजित किया जाएगा.

अभियोजन के अनुसार, 9 दिसंबर 2016 को 5 साल की पीड़िता पानी भरने के लिए पड़ोसी के घर गई थी, जहां आरोपी ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. डरी हुई बच्ची ने तुरंत अपनी मां को घटना बताई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. ट्रायल के दौरान आठ साल की उम्र में पीड़िता ने अदालत में गवाही दी.

हाई कोर्ट ने पाया कि नाबालिग की गवाही विश्वसनीय थी. अदालत ने कहा कि बच्ची ने घटना का स्पष्ट और बिना किसी सिखावन के वर्णन किया, जिससे उसकी बातों पर भरोसा किया गया. इसी आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया, जबकि सजा में आंशिक राहत दी गई.

और पढ़ें
Published at : 11 Feb 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Bombay HC MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
राजस्थान
Rajasthan Budget 2026 Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Russian Oil Angle पर Relief? India के कुछ Exports को US Tariff Refund मिल सकता है | Paisa Live
India-US Trade Deal में नया Twist, Pulses Entry या Farmers Shield? | Paisa Live
Gold बन गया Safe Haven: Equity Investors क्यों हो रहे है Careful? | Paisa Live
Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
राजस्थान
Rajasthan Budget 2026 Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
'टाइम तो कभी खराब नहीं था...' तिहाड़ जेल जाने के बाद राजपाल यादव का पुराना वीडियो हुआ वायरल
तिहाड़ जेल जाने के बाद राजपाल यादव का पुराना वीडियो हुआ वायरल, बुरे वक्त को लेकर कही थी ये बात
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
हेल्थ
Heart Attack Warning: हार्ट अटैक आने से 48 घंटे पहले ही शरीर करता है ये इशारे, समझ लिए तो बच जाएगी जान
हार्ट अटैक आने से 48 घंटे पहले ही शरीर करता है ये इशारे, समझ लिए तो बच जाएगी जान
जनरल नॉलेज
किताब लिखने से लेकर छापने तक, क्या होता है पूरा प्रोसेस? नरवणे विवाद के बीच समझिए
किताब लिखने से लेकर छापने तक, क्या होता है पूरा प्रोसेस? नरवणे विवाद के बीच समझिए
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget