HC ने पूर्व मंत्री बच्चू कडू को वर्धा रोड से हटने का दिया आदेश, कर्जमाफी को लेकर था प्रदर्शन

बॉम्ब हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने बुधवार (29 अक्टूबर) को प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बच्चू कडू को शहर के बाहरी इलाके में वर्धा रोड से हटने का निर्देश दिया. कडू अपने समर्थकों के साथ पूर्ण कृषि ऋण माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. अदालत ने उन्हें आज शाम 6 बजे तक ठिया आंदोलन स्थल खाली करने को कहा था.

'लोकतंत्र की हत्या न्यायालय के माध्यम से...'

बच्चू कडू ने कहा, "किसानों की आत्महत्या न हो इसलिए हम यहां बैठे हैं. लेकिन हमें हटाने के लिए एक ही दिन में आदेश निकल जाता है, यह सोचने वाली बात है. अगर लोकतंत्र की हत्या न्यायालय के माध्यम से हो रही है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है." उन्होंने आगे कहा , “हम यहां से हटने को तैयार हैं. लेकिन हमारे आंदोलन की व्यवस्था पुलिस करे. हमारा न्यायालय का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है."

'हमें जेल में डाल दें, वहीं आंदोलन करेंगे'

इसके आगे उन्होंने कहा, "अब हमें जेल में डाल दें, हम वहीं आंदोलन करेंगे. हमारा यहां रुकने का मन नहीं है. लेकिन सारी व्यवस्थाएं कहां शिफ्ट करनी हैं, यह पुलिस बताए. हर कार्यकर्ता को वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस की है." उन्होंने चेतावनी दी, "हमें जेल ले जाओ, हम जेल में जाकर आंदोलन करेंगे."

गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कडू को 28 अक्टूबर को परसोड़ी गांव के पास प्रदर्शन की अनुमति दी थी. यह अनुमति केवल उसी दिन के लिए थी. इसके बावजूद आंदोलन 29 अक्टूबर को भी जारी रहा, जिससे सड़क पर यातायात बाधित हुआ और राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ी.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वर्धा रोड पर कई अस्पताल स्थित हैं और प्रदर्शन की वजह से मरीजों और एंबुलेंसों को परेशानी का सामना करना पड़ा. अदालत ने इसे जनहित से जुड़ा मामला बताते हुए प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने को कहा है.

आम जनता की सुविधा और सुरक्षा से समझौता नहीं- कोर्ट

नागपुर पीठ ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि इससे पहले 1 सितंबर 2025 को मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़ी याचिका पर भी अदालत ने इसी तरह के दिशा-निर्देश जारी किए थे. अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन यह आम जनता की सुविधा और सुरक्षा से समझौता कर के नहीं होना चाहिए.