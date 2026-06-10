Mumbai News: मुंब्रा में इंसानियत शर्मसार! कुत्ते के मुंह में मिला नवजात का शव, इलाके में सनसनी
Thane News: ठाणे से सटे मुंब्रा इलाके में एक नवजात शिशु का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. हैरानी की बात यह है कि एक कुत्ता नवजात के शव को मुंह में दबाकर इलाके में घूमता हुआ दिखाई दिया.
- ठाणे के मुंब्रा में कुत्ते के मुँह में नवजात शव मिला.
- स्थानीय लोगों ने शव छुड़ाकर तत्काल पुलिस को सूचना दी.
- पुलिस ने शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा, जाँच शुरू की गई.
महाराष्ट्र के ठाणे से सटे मुंब्रा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक नवजात शिशु का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. हैरानी की बात यह है कि एक कुत्ता नवजात के शव को मुंह में दबाकर इलाके में घूमता हुआ दिखाई दिया. यह दृश्य देखकर स्थानीय लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, मृत नवजात की उम्र लगभग 7 से 8 माह बताई जा रही है.
घटना की सूचना मिलते ही मुंब्रा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह मासूम किसका है? और किसने इतनी बेरहमी दिखाई कि एक नवजात का शव इस हालत में मिला? शव को कुत्तों द्वारा नोचे जाने की आशंका ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.
नवजात का शव मुंह में दबाकर दौड़ता दिखा कुत्ता
जानकारी के मुताबिक, मुंब्रा बायपास से सटी जास्मिन चॉल के पास शाम करीब साढ़े सात बजे एक कुत्ता नवजात का शव मुंह में दबाकर दौड़ता हुआ दिखाई दिया. जैसे ही लोगों की नजर कुत्ते के मुंह में लटक रहे मासूम के शव पर पड़ी, इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय नागरिकों ने किसी तरह कुत्ते से शव छुड़ाया और तत्काल पुलिस को सूचना दी.
घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. कुछ लोगों का कहना है कि किसी ने नवजात का शव यहां लाकर फेंक दिया था, जिसे बाद में कुत्ते उठा ले गए. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि कुत्ता शव को किसी अन्य स्थान से उठाकर यहां तक लेकर आया था.
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पुलिस ने शुरू की जांच
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही इस रहस्यमयी घटना का सच सामने आ सकेगा कि मासूम का शव यहां फेंका गया था या फिर कहीं और से लाया गया था.