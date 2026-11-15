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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई की 11 हजार वर्ग मीटर जमीन 60 साल के लीज पर देगी BMC, यह है प्लान

मुंबई की 11 हजार वर्ग मीटर जमीन 60 साल के लीज पर देगी BMC, यह है प्लान

मुंबई महानगर पालिका वरली का 11 हजार वर्ग मीटर का भूखंड 60 साल के लिए लीज पर देगी.  सुधार समिति के सामने 815 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 15 Nov 2026 07:53 AM (IST)
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मुंबई महापालिका अपनी आय बढ़ाने के लिए वरली स्थित एक महत्वपूर्ण भूखंड को 60 साल के लिए लीज पर देने की तैयारी कर रही है. वरली में महापालिका के डामर (अस्फाल्ट) प्लांट की करीब 11 हजार वर्ग मीटर जमीन को लीज पर देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस भूखंड की कीमत करीब 815 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गई है. प्रशासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सुधार समिति के सामने रखा है.

वरली का यह भूखंड बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है. यहां मेट्रो स्टेशन के साथ प्रमुख सड़कों की कनेक्टिविटी भी उपलब्ध है. इस वजह से जमीन के व्यावसायिक विकास की काफी संभावनाएं मानी जा रही हैं. महापालिका प्रशासन का मानना है कि इस जमीन को लंबे समय के लिए लीज पर देने से निगम की आय में बढ़ोतरी हो सकती है.

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इतने लंबे समय के लिए लीज पर जमीन देना कितना उचित?

हालांकि, महापालिका की इतनी महत्वपूर्ण जमीन को 60 साल के लिए लीज पर देने के प्रस्ताव पर सवाल उठने लगे हैं. कांग्रेस के गुटनेता अशरफ आजमी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है. उनका सवाल है कि राजस्व बढ़ाने के नाम पर इतनी महत्वपूर्ण जमीन को इतने लंबे समय के लिए लीज पर देना कितना उचित है?

जमीन के इस्तेमाल और आय पर चर्चा

इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद महापालिका की जमीन के इस्तेमाल और उससे होने वाली आय को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. अब सुधार समिति में इस प्रस्ताव पर होने वाले फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 15 Nov 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
BMC MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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