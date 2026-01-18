'मुंबई की जनता ने आईना दिखाया', शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का डिप्टी CM शिंदे पर हमला

महाराष्ट्र में हालिया संपन्न BMC चुनावों के परिणामों ने राजनीति के नए समीकरण बना दिए हैं. शिवसेना (शिंदे) के महज 29 उम्मीदवार जीते, जिसके बाद वे शिवसेना(UBT) के निशाने पर आ गए हैं. पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री चुनने का समय आया था तब भी इस तरह की कशमकश चल रही थी. मुंबई की जनता ने बता दिया कि असली शिवसेना कौन है.

एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने ढाई-ढाई साल के मेयर की शर्त रखी है.बीजेपी 89 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि महायुति में शामिल शिवसेना (शिंदे) के महज 29 उम्मीदवार ही जीते. एकनाथ शिंदे ने अपने सभी उम्मीदवारों को एक रिजोर्ट में रखा है. जिसके बाद वे अब विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं.

प्रियंका चतुर्वेदी का बयान

शिवसेना(UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों पर कहा, "जब मुख्यमंत्री चुनने का समय आया था तब भी इस तरह की कशमकश चल रही थी. एकनाथ शिंदे को जब उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी तब भी वे नाराज़ दिखाई दे रहे थे. 29 सीट उस पक्ष की आई है जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा. मुंबई की जनता ने उन्हें आईना दिखाया और बताया कि कौन सी असली शिवसेना है. हकीकत सभी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वे इस गठबंधन के साथ ही आगे बढ़ें.” उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने BMC चुनावों में गलत ही फोकस किया. अब एकनाथ शिंदे के पार्षद को बीजेपी से ही खतरा है.

मेयर की कुर्सी पर फंसा पेंच

BMC चुनावों में एकनाथ शिंदे को झटका लगा और महायुति में उसका बड़ा नुकसान हुआ, बीजेपी के 89 पार्षदों के मुकाबले उसके 29 पार्षद आए इस चुनाव में. एकनाथ शिंदे ने बयान जारी कर कहा कि वो किंग मेकर की भूमिका में हैं इसलिए ढाई-ढाई साल का मेयर होना चाहिए. यही नहीं उन्होंने अपने जीते हुए पार्षदों को एक रिजोर्ट में शिफ्ट कर दिया है. जबकि बीजेपी ढाई-ढाई साल के फार्मूले पर तैयार नहीं है, उसने इस बार अपना मेयर बनाने की ठानी है.