हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव के सामना में बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना, आयोग पर सवाल, लिखा- अब किसी भी चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया

उद्धव के सामना में बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना, आयोग पर सवाल, लिखा- अब किसी भी चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया

Maharashtra Municipal Election: शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना ने BMC और महाराष्ट्र की 29 नगरपालिकाओं के चुनाव नतीजों पर सवाल उठाए हैं. संपादकीय में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए.

By : पंकज यादव | Updated at : 17 Jan 2026 11:02 AM (IST)
Preferred Sources

शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय के जरिए मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और महाराष्ट्र की 29 नगरपालिकाओं के चुनाव नतीजों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि इन चुनावों में बीजेपी ने धांधली, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के दम पर जीत हासिल की. सामना ने इसे महाराष्ट्र और मराठी मानूस के लिए चेतावनी बताया है.

सामना में लिखा गया कि 'मुंबई समेत 26 नगरपालिका में बीजेपी की लहर आई और उस लहर पर सवार होकर ऐरे-गैरे किनारे लग गए. चूंकि ‘न विचार न भूमिका’ सूत्र है इसलिए अब किसी भी चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है.'

'अफरा-तफरी और अराजकता में आए नतीजे'

सामना के मुताबिक, मुंबई समेत 29 नगरपालिकाओं के नतीजे भारी अफरा-तफरी और अराजकता के बीच घोषित किए गए. मतगणना में गड़बड़ियां देर रात तक जारी रहीं. संपादकीय में कहा गया कि पूरे देश की निगाहें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पर टिकी थीं, लेकिन चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं दिखी.

संपादकीय में बीजेपी पर स्याही घोटाला, ईवीएम घोटाला, धन वितरण, बोगस और डबल मतदान जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. सामना का दावा है कि इन सबके सहारे बीजेपी ने मुंबई पर कब्जा जमाने की कोशिश शुरू कर दी. पूरे नतीजे घोषित होने से पहले ही बीजेपी द्वारा शुरू किया गया जश्न भी 'चुनावी घोटाले' का हिस्सा बताया गया है.

सामना ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. संपादकीय में कहा गया कि सैकड़ों मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सके, लेकिन आयोग अजगर की तरह पड़ा रहा. मतदान के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मतदान प्रतिशत की सही जानकारी नहीं दी जा सकी, जबकि उसी दौरान टीवी चैनलों पर बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल दिखाए जाते रहे.

'बीजेपी ऐप' और आचार संहिता उल्लंघन

संपादकीय में आरोप है कि चुनाव अधिकारी खुलेआम मतदाताओं के नाम खोजने के लिए 'बीजेपी ऐप' का इस्तेमाल कर रहे थे. मतदान केंद्रों पर बैठकर अधिकारियों द्वारा बीजेपी की मदद किए जाने का दावा भी किया गया है.

सामना ने लिखा कि अगर इस तरह की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं, बल्कि विधायकों, सांसदों और नगरसेवकों को सीधे नियुक्त कर देना चाहिए.

'मराठी मानुष को धक्का'

सामना ने आरोप लगाया कि बीजेपी का मकसद मराठी मानूस को धत्ता बताकर मुंबई में महापौर लाना था. इस सपने को पूरा करने की कोशिश 'मिंधे' यानी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जरिए की गई. संपादकीय में कहा गया कि यह बात महाराष्ट्र के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज होगी.

संपादकीय में कहा गया कि बीजेपी ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि शिवसेना-मनसे ने कड़ी टक्कर दी. ठाणे में शिंदे गुट, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, जलगांव और धुले की नगरपालिकाओं पर बीजेपी का नियंत्रण बताया गया है.

कांग्रेस को भी घेरा

सामना में लिखा कि लातूर में कांग्रेस और वंचित सत्ता में आसीन हुए. मराठवाड़ा के परभणी में शिवसेना का विजयी ध्वज फहराना खुशी की बात है. कांग्रेस और वंचित ने इन चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन मुंबई में वे 25 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. कांग्रेस-वंचित गठबंधन को लातूर को छोड़कर कहीं अधिक सफलता नहीं मिली.

सामना ने डॉ. आंबेडकर के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र अखंड और मुंबई मराठी मानूस के हाथ में रहनी चाहिए. प्रकाश आंबेडकर द्वारा अपनाए गए अलग रास्ते पर भी टिप्पणी की गई है. संपादकीय के मुताबिक, अकोला जैसे गढ़ में बीजेपी की पैठ चिंता बढ़ाने वाली है.

'अमृतकाल' पर कटाक्ष

बीजेपी के 'अमृतकाल' पर तंज कसते हुए सामना ने लिखा कि न अदालतों में न्याय मिल रहा है और न ही चुनावों में निष्पक्ष परिणाम. पैसे के दम पर पूरे चुनावी तंत्र पर कब्जा करने की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है.

संपादकीय के अंत में कहा गया कि बेहद विपरीत परिस्थितियों में शिवसेना और मनसे ने संघर्ष किया और कठिन लड़ाई लड़ी. यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी. सामना ने दो टूक कहा कि मुंबई और मराठी अस्मिता की लड़ाई कभी नहीं रुकेगी.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read
Published at : 17 Jan 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
BJP Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS SHIV SENA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AR Rahman Controversy: एआर रहमान के बयान से सियासी सुर गरम, बॉलीवुड से संसद तक छिड़ी बहस
एआर रहमान के बयान से मचा सियासी बवाल, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया समर्थन
स्पोर्ट्स
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
बॉलीवुड
'मुझे आठ सालों से बॉलीवुड से नहीं मिला कोई काम', ए आर रहमान का दावा, वजह का भी किया खुलासा
'मुझे आठ सालों से बॉलीवुड से नहीं मिला कोई काम', ए आर रहमान का दावा
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat:जब दो ठाकरे लड़े, तो शिंदे-भाजपा ने मारी बाजी! कहां हार गए Thackeray Brothers? | BMC Election Result 2026
Sansani:पटना में हैवानियत की हॉरर पिक्चर ! | Crime News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | National Capital | delhi | ABP News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | delhi | ABP News
Chitra Tripathi: ठाकरेशाही का पतन... इनसाइड फैक्ट्स जो चौंकाने वाले | BMC Election Results
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AR Rahman Controversy: एआर रहमान के बयान से सियासी सुर गरम, बॉलीवुड से संसद तक छिड़ी बहस
एआर रहमान के बयान से मचा सियासी बवाल, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया समर्थन
स्पोर्ट्स
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
बॉलीवुड
'मुझे आठ सालों से बॉलीवुड से नहीं मिला कोई काम', ए आर रहमान का दावा, वजह का भी किया खुलासा
'मुझे आठ सालों से बॉलीवुड से नहीं मिला कोई काम', ए आर रहमान का दावा
विश्व
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
बिजनेस
रविवार को एनएसई-बीएसई पर होगा कारोबार, 1 फरवरी को बजट वाले दिन खुला रहेगा शेयर बाजार
रविवार को एनएसई-बीएसई पर होगा कारोबार, 1 फरवरी को बजट वाले दिन खुला रहेगा शेयर बाजार
विश्व
ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रुख में आई नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा अमेरिका! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
ईरान को लेकर ट्रंप के रुख में नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा US! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
यूटिलिटी
दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें
दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget