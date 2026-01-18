मुंबई में मेयर को लेकर सस्पेंस बरकरार है. शिंदे के चुने हुए पार्षद अभी भी बांद्रा के ताज होटल में हैं. इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस द्वारा पार्षदों को कैद करने का आरोप लगाया गया है. शिंदे की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्षदों को बांद्रा के एक आलीशान होटल में ले जाया जा रहा है, ताकि वे व्यस्त चुनावी माहौल के बाद खुद को 'तरोताजा' कर सकें.

शिंदे के पार्षदों को लेकर पार्टी नेताओं ने क्या कहा?

पार्षदों को लेकर पार्टी के एक अन्य पदाधिकारी ने कहा कि पार्षदों को 'प्रशिक्षण' दिया जाएगा. उन्हें कुछ दिन के लिए होटल में ठहराया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि श्रीकांत शिंदे इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं. फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस गए है. उनको आने में एक सप्ताह का वक्त लगेगा .

पार्षदों को होटल में किया गया शिफ्ट

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को शनिवार (17 जनवरी) को शहर के एक आलीशान होटल में स्थानांतरित कर दिया. उद्धव ठाकरे के बयान के बाद माहौल और ज्यादा गरमा रहा है. शिवसेना को मेयर बनने तक पार्षदों को छिपाने की कोशिश रही है.

मतगणना में भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गठबंधन ने 227 सदस्यीय बीएमसी में स्पष्ट बहुमत हासिल किया. जिसमें उन्हें क्रमशः 89 और 29 सीट मिलीं. दोनों दलों को बीएमसी में मेयर बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

विपक्षी दलों को कितनी सीटें मिली

बीएमसी चुनाव के नतीजे शुक्रवार (16 जनवरी) को आए. इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे को 65 सीटों पर जीत मिली. वहीं कांग्रेस को महज 24 सीटों से संतोष करना पड़ा. इसके अलावा राज ठाकरे की मनसे को सिर्फ 6 और शरद पवार की पार्टी को 1 सीट मिली है. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने भी बीएमसी की 8 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है. महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव में पार्टी को 125 सीटों पर जीत मिली है.