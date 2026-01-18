हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में मेयर को लेकर सस्पेंस बरकरार, शिंदे गुट के पार्षद अभी भी होटल में, कांग्रेस बोली- 'कैद हैं'

मुंबई में मेयर को लेकर सस्पेंस बरकरार, शिंदे गुट के पार्षद अभी भी होटल में, कांग्रेस बोली- 'कैद हैं'

BMC Mayor News: मुंबई में बीएमसी के मेयर को लेकर अब राजनीति गरमा रही है. शिवसेना एकनाथ शिंदे के पार्षदों को हॉर्स ट्रेडिंग के डर से होटल में शिफ्ट किया गया है. इस पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 18 Jan 2026 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में मेयर को लेकर सस्पेंस बरकरार है. शिंदे के चुने हुए पार्षद अभी भी बांद्रा के ताज होटल में हैं. इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस द्वारा पार्षदों को कैद करने का आरोप लगाया गया है. शिंदे की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्षदों को बांद्रा के एक आलीशान होटल में ले जाया जा रहा है, ताकि वे व्यस्त चुनावी माहौल के बाद खुद को 'तरोताजा' कर सकें. 

शिंदे के पार्षदों को लेकर पार्टी नेताओं ने क्या कहा?

पार्षदों को लेकर पार्टी के एक अन्य पदाधिकारी ने कहा कि पार्षदों को 'प्रशिक्षण' दिया जाएगा. उन्हें कुछ दिन के लिए होटल में ठहराया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि श्रीकांत शिंदे इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं. फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस गए है. उनको आने में एक सप्ताह का वक्त लगेगा .

पार्षदों को होटल में किया गया शिफ्ट

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को शनिवार (17 जनवरी) को शहर के एक आलीशान होटल में स्थानांतरित कर दिया.  उद्धव ठाकरे के बयान के बाद माहौल और ज्यादा गरमा रहा है. शिवसेना को मेयर बनने तक पार्षदों को छिपाने की कोशिश रही है.

मतगणना में भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गठबंधन ने 227 सदस्यीय बीएमसी में स्पष्ट बहुमत हासिल किया. जिसमें उन्हें क्रमशः 89 और 29 सीट मिलीं. दोनों दलों को बीएमसी में मेयर बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

विपक्षी दलों को कितनी सीटें मिली

बीएमसी चुनाव के नतीजे शुक्रवार (16 जनवरी) को आए. इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे को 65 सीटों पर जीत मिली. वहीं कांग्रेस को महज 24 सीटों से संतोष करना पड़ा. इसके अलावा राज ठाकरे की मनसे को सिर्फ 6 और शरद पवार की पार्टी को 1 सीट मिली है. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने भी बीएमसी की 8 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है. महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव में पार्टी को 125 सीटों पर जीत मिली है.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 18 Jan 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
BMC Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS CONGRESS SHIVSENA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर की फायरिंग, शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर की फायरिंग, शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
क्रिकेट
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
Advertisement

वीडियोज

Headlines Today: देखिए बड़ी खबरें फटाफट | PM Modi | Assam | Sangam | Maghmela | UP News | ABP News
Breaking News: मेयर सस्पेंस के बीच CM Devendra Fadnavis रात को Davos के लिए रवाना हुए | ABP News
Naseeruddin Shah का बेटा ना चाहते हुए भी कैसे बना Full Time एक्टर?
Budget 2026 में क्या बदलेगा? Jobs, MSMEs और India का Future | Paisa Live
Manikarnika Ghat मामले पर भ्रमक वीडियो फैलाने के मामले में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन | Varanasi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर की फायरिंग, शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर की फायरिंग, शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
क्रिकेट
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
टेलीविजन
निक्की तंबोली की आंखों में हो गया था सिस्ट, हुई सर्जरी, मुश्किल वक्त में सहारा बने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल
निक्की तंबोली की आंखों में हो गया था सिस्ट, हुई सर्जरी, बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल बने सहारा
विश्व
ग्रीनलैंड को लेकर भड़के ट्रंप ने 8 देशों पर लगाया 10% टैरिफ, अब यूरोपीय यूनियन ने उठाया बड़ा कदम, अमेरिका की बढ़ेंगी मुश्किलें
ग्रीनलैंड को लेकर भड़के ट्रंप ने 8 देशों पर लगाया टैरिफ, अब EU ने उठाया बड़ा कदम, US की बढ़ेंगी मुश्किलें
यूटिलिटी
अगर क्रेडिट कार्ड का बिल न भर पाएं तो क्या हो सकती है गिरफ्तारी, क्या हैं नियम?
अगर क्रेडिट कार्ड का बिल न भर पाएं तो क्या हो सकती है गिरफ्तारी, क्या हैं नियम?
हेल्थ
Benefits Of Eating Flaxseed Powder: रोज सिर्फ 2 चम्मच पिसी अलसी और बीमारियां छूमंतर; जानिए इसके जादुई फायदे
रोज सिर्फ 2 चम्मच पिसी अलसी और बीमारियां छूमंतर; जानिए इसके जादुई फायदे
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget