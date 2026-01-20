BMC मेयर: संजय राउत का दावा, 'शिवसेना पार्षदों के फोन टैप कर रही BJP, अपने नगरसेवकों पर...'

बीजेपी और शिवसेना में मेयर पद को लेकर जारी खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया. मंलगवार (20 जनवरी) को मुंबई में उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने और शिवसेना के पार्षदों के फोन टैप कर रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के नवनिर्वाचित पार्षदों और लग्जरी होटल में बंद शिवसेना के पार्षदों के फोन को टैप किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पार्षदों की कार्यकर्ताओं द्वारा निगरानी की जा रही है. वहीं बीजेपी ने संजय राउत को दावों और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. बीजेपी ने कहा कि पार्टी ऐसे काम नहीं करती है क्योंकि हमें अपने नगरसेवकों पर भरोसा है.

दिल्ली से तय किया जा रहा मुंबई का मेयर- संजय राउत

संजय राउत ने ये भी दावा किया कि मुंबई का मेयर दिल्ली से तय किया जा रहा है और ये महाराष्ट्र का अपमान है. उन्होंने डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर भी हमला बोला. मीडिया से बातचीत में राउत ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी के हर कॉर्पोरेटर की गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं. बीजेपी अपने ही कॉर्पोरेटर के फोन भी टैप कर रही है.

राज ठाकरे से मिले संजय राउत

बीजेपी और शिवसेना की खींचतान के बीच संजय राउत ने मंगलवार को MNS चीफ राज ठाकरे से मुलाकात की. बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन ने मिलकर बीएमसी में ठाकरे के करीब तीन दशकों के वर्चस्व को इस चुनाव में खत्म कर दिया है. बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर बीएमसी के जादुई आंकड़े 114 को पार कर दिया है. बीजेपी ने अकेले 89 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनने का खिताब हासिल किया. वहीं सहयोगी शिवसेना ने 29 सीटों पर कब्जा जमाया है. दोनों को आंकड़ा 118 हो जाता है तो बहुमत से चार ज्यादा हैं.

जीत के बाद शिवसेना ने मुंबई के पार्षदों को एक लग्जरी होटल में शिफ्ट कर दिया. पार्टी ने इसके पीछे की वजह ओरिएंटेशन वर्कशॉप बताया. एकनाथ शिंदे ये जरूर कह रहे हैं कि मेयर महायुति का बनेगा लेकिन उन्होंने शिवसेना के लिए भी इस पद पर दावा ठोक दिया.

एकनाथ शिंदे और उदय सामंत का फोन किसने टैप किया था- बीजेपी

बीजेपी के पार्षद नवनाथ बन ने संजय राउत पर पलटवार करते हुए कहा, "हमें फोन टैपिंग की जरूरत नहीं है लेकिन संजय राउत को ये बताना चाहिए कि जब महाविकास अघाड़ी सत्ता में थी तब एकनाथ शिंदे और उदय सामंत का फोन किसने टैप किया था. हमारे पास पार्षदों का मजबूत समर्थन है और हम ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं."