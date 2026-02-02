मेयर चुनाव: मुंबई में BJP-शिवसेना का अलग-अलग रजिस्ट्रेशन, NCP के दोनों धड़ों का शिंदे को समर्थन

मुंबई महानगरपालिका के महापौर चुनाव की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. ऐसे में महायुति के घटक दलों ने गुट रजिस्ट्रेशन की गतिविधियां तेज कर दी हैं. सोमवार को बीजेपी, शिवसेना (शिंदे) और राष्ट्रवादी (अजित पवार) के नगरसेवक मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में इकट्ठा हुए. लंबी चर्चा के बाद बीजेपी और शिवसेना (शिंदे) ने संयुक्त पंजीकरण के बजाय अलग-अलग गुट बनाने का निर्णय लिया है.

मुंबई महानगरपालिका चुनाव के लिए 15 जनवरी को मतदान हुआ था और 16 जनवरी को मतगणना हुई. इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसे 89 सीटें मिली हैं. सहयोगी दल शिवसेना (शिंदे) को 29 सीटें मिलीं. वहीं शिवसेना (ठाकरे) को 65 और MNS को केवल 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा.

स्पष्ट बहुमत के बाद भी रुकी हुई थी गुट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

महानगरपालिका चुनाव के परिणाम आए हुए 15 दिन से ज्यादा समय बीत गए हैं, इसके बावजूद स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी बीजेपी-शिवसेना (शिंदे) महायुति की गुट पंजीकरण प्रक्रिया रुकी हुई थी. संयुक्त या स्वतंत्र गुट पंजीकरण को लेकर सहमति न बनने के कारण फैसला टलता रहा. इसके अलावा पिछले हफ्ते उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद घोषित सरकारी शोक के चलते प्रक्रिया और आगे बढ़ गई.

बीजेपी और शिवसेना के गुट नेता घोषित

आखिरकार आज बीजेपी और शिवसेना (शिंदे) ने स्वतंत्र गुट पंजीकरण का निर्णय लिया. इसके तहत बीजेपी ने अपना अलग गुट बनाते हुए दहिसर से निर्वाचित गणेश खणकर को गुट नेता नियुक्त किया है. खणकर बीजेपी के मुंबई महामंत्री हैं और संगठन निर्माण और चुनाव प्रबंधन में उनके कार्य की पार्टी में सराहना की जाती है. दहिसर में उन्होंने शिवसेना (ठाकरे) के उम्मीदवार सौरभ घोसालकर को हराया था.

दोनों राष्ट्रवादी के 3 नगरसेवक शिंदे गुट के साथ

इस बीच दोनों राष्ट्रवादी के 3 नगरसेवक शिवसेना (शिंदे) के साथ गुट पंजीकरण करेंगे. इससे शिवसेना (शिंदे) गुट की संख्या 29 से बढ़कर 32 हो जाएगी. महायुति के घटक दलों ने इस संबंध में प्रस्ताव सोमवार को पालिका मुख्यालय में पारित किया. इस मौके पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम और मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा भी उपस्थित थे.

शिवसेना ने भी गुट नेता चुना

महापौर चुनाव नजदीक आते ही शिवसेना (शिंदे) ने भी अपने गुट नेता का फैसला कर लिया है. मुंबई के 29 नगरसेवकों की गुट पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अमेय घोले के नाम पर गुट नेता पद की मुहर लगी है. तीन कार्यकाल से नगरसेवक रहे अमेय घोले को युवा, अध्ययनशील और महानगरपालिका के कामकाज का अच्छा अनुभव रखने वाला नेता माना जाता है. साथ ही ऐसी चर्चा है कि वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के भरोसेमंद सहयोगी माने जाते हैं, इसलिए उनके नाम पर सर्वसम्मति बनी है.