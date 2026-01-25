हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई मेयर का चयन अब फरवरी में होगा? BJP और शिंदे गुट की शिवसेना के नगरसेवकों का नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन

मुंबई मेयर का चयन अब फरवरी में होगा? BJP और शिंदे गुट की शिवसेना के नगरसेवकों का नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन

BMC Mayor Election 2026: मुंबई महापौर का चुनाव फरवरी महीने के पहले सप्ताह में कराया जा सकता है. हालांकि तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 25 Jan 2026 10:07 AM (IST)
मुंबई महानगरपालिका के महापौर पद का चुनाव फिलहाल टाल दिया गया है. आरक्षण घोषित होने के बाद 31 जनवरी को मतदान यानी चुनाव करने की तैयारी थी लेकिन बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के नगरसेवकों के गुट का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) अभी पूरा नहीं हो पाया है. इसी वजह से चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी.

जानकारी के अनुसार, उद्धव शिवसेना और एमएनएस दोनों दलों के 65 नगरसेवकों की गुट पंजीकरण प्रक्रिया तो हो चुकी है लेकिन उनके प्रमाणपत्र अब तक महानगरपालिका सचिव कार्यालय में जमा नहीं किए गए हैं. जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक महापौर चुनाव कराना संभव नहीं है.

अब संभावना है कि मुंबई महापौर का चुनाव फरवरी महीने के पहले हफ्ते में कराया जाएगा. वहीं बीजेपी और शिंदे शिवसेना के संयुक्त गुट को लेकर सियासी तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो पाई है. दोनों बीजेपी और शिंदे शिवसेना संयुक्त रूप से गुट बनाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे कि अलग-अलग यह अभी तय नहीं हो पाया है.

बता दें कि साल 2017 के मुंबई महानगरपालिका चुनावों में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी बहुत करीबी अंतर से दूसरे स्थान पर रही थी. हालांकि बाद में कुछ साल बाद राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव हुए, शिवसेना दो हिस्सों में बंटी और शिवसेना के समीकरण पूरी तरह बदल गए.

हालांकि अब 2026 में हुए बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने इस बार रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए 89 सीटें जीतीं, जबकि शिवसेना (UBT) ने 65 वार्डों पर कब्‍जा जमाया है. इस बार के आए बीएमसी के नतीजों ने तीन दशक पुराने राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ दिया. वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 29 सीट मिलीं. इसके साथ कांग्रेस ने 24 वार्डों में जीत दर्ज की तो AIMIM ने कमाल करते हुए 8 वार्डों में अपनी जीत का परचम लहराया. इधर उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को 6, अजित पवार की NCP को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और शरद पवार की NCP (SP) को 1 वार्ड में जीत मिली.

Published at : 25 Jan 2026 09:56 AM (IST)
BMC  BMC MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS BMC Mayor Election 2026
