महाराष्ट्र में महायुती सरकार अपने अंदरूनी मतभेदों को सुलझाने में लगी है, लेकिन असल में राजनीतिक बढ़त बीजेपी को विपक्षी खेमे की उथल-पुथल से मिलती दिख रही है. महा विकास आघाड़ी (एमवीए) में इन दिनों माहौल गर्म है. कांग्रेस का अकेले बीएमसी चुनाव लड़ने का फैसला शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद पवार गुट) के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है. विपक्ष की यह टूट बीजेपी के लिए सीधा लाभ बनकर सामने आ रही है.

कांग्रेस का अकेले उतरना, विपक्ष की एकजुटता पर सवाल

कांग्रेस ने हाई-स्टेक्स बीएमसी चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान किया है. पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा है कि मुंबई कांग्रेस की यही इच्छा थी और हाईकमान ने इसे मंजूरी दे दी. लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग के बावजूद, स्थानीय इकाइयाँ अकेले मैदान में उतरना चाहती हैं.

यह फैसला स्पष्ट संकेत देता है कि एमवीए के भीतर रणनीति और नेतृत्व को लेकर असहमति बढ़ती जा रही है. बीएमसी चुनाव में यह कदम विपक्षी एकता को कमजोर करता है, और बीजेपी के लिए मैदान और भी खुला हो जाता है.

कई सालों बाद ठाकरे परिवार के अलग-अलग गुट उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की मनसे एक-दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं. हाल ही में एमवीए नेताओं ने एमएनएस के साथ मिलकर मतदाता सूची गड़बड़ी के खिलाफ रैली भी की, जिस पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सवाल उठाए. इससे एमवीए में असंतोष और बढ़ गया है.



अगर उद्धव और राज मिलकर चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो यह समीकरण और भी जटिल हो जाएगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है क्योंकि विपक्ष के वोट और ज़्यादा बंटेंगे.

बीजेपी की रणनीति

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र मिशन 2025-2029 को आगे बढ़ा रहे हैं. बीजेपी की स्पष्ट रणनीति है. स्थानीय निकाय चुनावों में पूरी ताकत से उतरना. खासकर बीएमसी जिसे दशकों से उद्धव गुट नियंत्रित करता रहा है.

बीजेपी ने अपने गठबंधन सहयोगियों को संकेत दे दिया है कि स्थानीय स्तर पर सीटों और रणनीति का फैसला वहीं की इकाइयाँ करेंगी. यानी बीजेपी अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने पर पूरा ध्यान दे रही है.

बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा

हाल ही में बिहार में शानदार जीत से बीजेपी का मनोबल पहले ही ऊंचा है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, ताजा सर्वे बताते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी का समर्थन पिछली बार से ज्यादा है. स्थानीय निकाय चुनावों में यह रुझान पार्टी के लिए बड़ा सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.



देवेंद्र फडणवीस ने तो यह भी कहा कि अगर विपक्ष बीएमसी चुनाव साथ मिलकर भी लड़ लेता, तब भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर सीधा हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी जनता के मुद्दे समझने में नाकाम रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार कमजोर हो रहा है.

विपक्ष की फूट का सीधा फायदा बीजेपी को

एमवीए में बढ़ते विवाद, कांग्रेस का अलग लड़ना, ठाकरे भाइयों की संभावित नजदीकी और बीजेपी का मजबूत चुनावी नेटवर्क इन सारी परिस्थितियों से साफ है कि स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिलता दिख रहा है.



बीएमसी और अन्य शहरी-ग्रामीण निकाय चुनावों में बीजेपी अब पूरी तरह आत्मविश्वास से भरकर उतर रही है, और विपक्ष की उलझनों का लाभ उठाने के लिए तैयार है.