शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक में होने वाले आगामी नगर निगम चुनावों के लिए हाथ मिलाएंगी, जिसकी औपचारिक घोषणा अगले सप्ताह होने की संभावना है. राउत ने यह भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात की और पार्टी से विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) के तहत नगर निकाय चुनाव लड़ने का आग्रह किया. राउत ने कहा कि उन्होंने राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे को भी इस गठजोड़ में शामिल करने का अनुरोध किया. हालांकि, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने इस मामले का फैसला स्थानीय नेतृत्व पर छोड़ दिया है. राउत ने कहा कि राज्य के 29 नगर निगमों में चुनाव होंगे, लेकिन 'असली लड़ाई' मुंबई के लिए है जिसने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) समेत 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे. राउत ने कहा, 'आगामी सप्ताह में (शिवसेना-उद्धव बाला साहेब ठाकरे और मनसे के बीच) गठबंधन की घोषणा करने में कोई समस्या नहीं है. घोषणा के समय उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दोनों भाई मंच पर मौजूद रहेंगे.' उन्होंने कहा कि मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोम्बिवली, मीरा भायंदर, पुणे और नासिक जैसे प्रमुख शहरों में नगर निगम चुनावों के लिए दोनों पार्टियां एक साथ आएंगी. राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि अन्य नगर निकायों में गठजोड़ के संबंध में निर्णय स्थानीय इकाइयां लेंगी.

उधर, नगर निकाय चुनाव में एक करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं. ये मतदाता यह तय करेंगे कि देश के सबसे धनी नगर निकाय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) पर अगले पांच वर्षों तक कौन शासन करेगा. बीएमसी ने अपने आधिकारिक पोर्टल पर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की है, जिसके अनुसार सभी 227 वार्ड में कुल 1,03,44,315 पात्र मतदाता हैं.

महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के लिए 15 जनवरी को होने वाले चुनावों में सत्तारूढ़ ‘महायुति’ और विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) राज्य के प्रमुख शहरी केंद्रों में चुनावी वर्चस्व के लिए आमने-सामने होंगे.

मतों की गिनती 16 जनवरी को होगी. महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने सोमवार को यह घोषणा की.मुंबई में कुल 1.3 करोड़ मतदाताओं में से 55,16,707 पुरुष और 48,26,509 महिलाएं हैं, जबकि 1,077 मतदाता ‘‘अन्य मतदाता’’ की श्रेणी में पंजीकृत हैं. नगर निकाय के आंकड़ों के अनुसार, 2017 के चुनाव के दौरान मुंबई में 91,80,497 मतदाता थे.

इनमें से 50,30,363 पुरुष, 41,49,753 महिलाएं और 381 को ‘अन्य’ श्रेणी के मतदाता के रूप में वर्गीकृत किया गया था.