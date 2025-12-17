हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC Elections 2026 Live: बीएमसी चुनाव में अजित पवार गुट ने चली चाल! इन 50 सीटों पर ठोंक सकती है दावा

BMC Elections 2026 Live: बीएमसी चुनाव में अजित पवार गुट ने चली चाल! इन 50 सीटों पर ठोंक सकती है दावा

BMC Elections 2026 Live: महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों में चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव, शिवेसना शिंदे, एनसीपी अजित, NCP शरद, BJP, कांग्रेस ने रणनीतियां बनानी शुरू कर दीं हैं.

By : राहुल सांकृत्यायन  | Updated at : 17 Dec 2025 10:51 AM (IST)

LIVE

Key Events
BMC Elections 2026 Live Updates Maharashtra Civic Bodies Polls Pune Mumbai Nagpur BJP Shiv Sena Congress NCP BMC Elections 2026 Live: बीएमसी चुनाव में अजित पवार गुट ने चली चाल! इन 50 सीटों पर ठोंक सकती है दावा
BMC Elections 2026 Live Updates
Source : ANI

Background

शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक में होने वाले आगामी नगर निगम चुनावों के लिए हाथ मिलाएंगी, जिसकी औपचारिक घोषणा अगले सप्ताह होने की संभावना है. राउत ने यह भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात की और पार्टी से विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) के तहत नगर निकाय चुनाव लड़ने का आग्रह किया. राउत ने कहा कि उन्होंने राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे को भी इस गठजोड़ में शामिल करने का अनुरोध किया. हालांकि, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने इस मामले का फैसला स्थानीय नेतृत्व पर छोड़ दिया है. राउत ने कहा कि राज्य के 29 नगर निगमों में चुनाव होंगे, लेकिन 'असली लड़ाई' मुंबई के लिए है जिसने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. 

महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) समेत 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे. राउत ने कहा, 'आगामी सप्ताह में (शिवसेना-उद्धव बाला साहेब ठाकरे और मनसे के बीच) गठबंधन की घोषणा करने में कोई समस्या नहीं है. घोषणा के समय उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दोनों भाई मंच पर मौजूद रहेंगे.' उन्होंने कहा कि मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोम्बिवली, मीरा भायंदर, पुणे और नासिक जैसे प्रमुख शहरों में नगर निगम चुनावों के लिए दोनों पार्टियां एक साथ आएंगी. राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि अन्य नगर निकायों में गठजोड़ के संबंध में निर्णय स्थानीय इकाइयां लेंगी. 

उधर, नगर निकाय चुनाव में एक करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं. ये मतदाता यह तय करेंगे कि देश के सबसे धनी नगर निकाय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) पर अगले पांच वर्षों तक कौन शासन करेगा. बीएमसी ने अपने आधिकारिक पोर्टल पर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की है, जिसके अनुसार सभी 227 वार्ड में कुल 1,03,44,315 पात्र मतदाता हैं. 

महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के लिए 15 जनवरी को होने वाले चुनावों में सत्तारूढ़ ‘महायुति’ और विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) राज्य के प्रमुख शहरी केंद्रों में चुनावी वर्चस्व के लिए आमने-सामने होंगे. 

मतों की गिनती 16 जनवरी को होगी. महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने सोमवार को यह घोषणा की.मुंबई में कुल 1.3 करोड़ मतदाताओं में से 55,16,707 पुरुष और 48,26,509 महिलाएं हैं, जबकि 1,077 मतदाता ‘‘अन्य मतदाता’’ की श्रेणी में पंजीकृत हैं. नगर निकाय के आंकड़ों के अनुसार, 2017 के चुनाव के दौरान मुंबई में 91,80,497 मतदाता थे.

 इनमें से 50,30,363 पुरुष, 41,49,753 महिलाएं और 381 को ‘अन्य’ श्रेणी के मतदाता के रूप में वर्गीकृत किया गया था.

10:51 AM (IST)  •  17 Dec 2025

BMC Elections 2026 Live: नवाब मलिक पर नाराज बीजेपी और शिंदे सेना?

नवाब मलिक की चुनावी भूमिका को लेकर भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने आपत्ति जताई है और मनपा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने की भूमिका ली है. लेकिन इस मुद्दे को लेकर लगातार बातचीत जारी है .

10:48 AM (IST)  •  17 Dec 2025

BMC Elections 2026 Live: 50 सीटों पर दावा करेगी NCP-AJIT!

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की मुंबई इकाई ने बीएमसी की सभी 227 सीटों पर पार्टी की स्थिति की रिपोर्ट तैयार की है. रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50 सीटों पर पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है. पार्टी अणुशक्ति नगर, भायखला, कुर्ला, मानखुर्द, बांद्रा ईस्ट-वेस्ट और चेंबूर जैसे इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है.

Load More
Tags :
Shiv Sena Maharashtra News Maharashtra Politics Ncp CONGRESS BMC Election 2026
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'शैतानी शक्ति के खिलाफ...', यहूदियों के कार्यक्रम में ट्रंप ने कट्टर इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया?
'शैतानी शक्ति के खिलाफ...', यहूदियों के कार्यक्रम में ट्रंप ने कट्टर इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Advertisement

वीडियोज

Rahul Gandhi Germany visit : राहुल गांधी के जर्मनी दौरे की पहली तस्वीर...सैम पित्रोदा के साथ दिखे
Delhi Pollution: कब मिलेगी राहत की सांस...? दिल्ली में स्मॉग का नहीं थम रहा कहर! | Pollution
Parliament New Bill: लोकसभा में आज मनरेगा की जगह लाए गए नए बिल पर होगी चर्चा
Hero Xoom 125 vs TVS Ntorq 125 | Auto Live #hero #tvs
Real-World Range Test of Tata Harrier EV | Shocking Results! #tatamotors
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शैतानी शक्ति के खिलाफ...', यहूदियों के कार्यक्रम में ट्रंप ने कट्टर इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया?
'शैतानी शक्ति के खिलाफ...', यहूदियों के कार्यक्रम में ट्रंप ने कट्टर इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
बुर्का विवाद के बीच संजय निषाद ने दिया था बेहद विवादित बयान, अब बोले- 'किसी को बुरा लगा हो तो...'
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
बॉलीवुड
60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में फिर बढ़ीं शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की मुसीबतें, IPC की धारा 420 जोड़ी
60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में फिर बढ़ीं शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की मुसीबतें, IPC की धारा 420 जोड़ी
ट्रेंडिंग
Video: पिता का साहस: बेटी को डूबता देख 60 फीट गहरे कुएं में लगाई छलांग, फिर ऐसे बची दोनों की जान- वीडियो वायरल
पिता का साहस: बेटी को डूबता देख 60 फीट गहरे कुएं में लगाई छलांग, फिर ऐसे बची दोनों की जान
हेल्थ
कैसे बनाए जाते हैं चीनी और गुड़, जानें हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाती है चीनी?
कैसे बनाए जाते हैं चीनी और गुड़, जानें हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाती है चीनी?
जनरल नॉलेज
Most Used English Letter: अंग्रेजी में कौन-सा अक्षर लिखने या बोलने में सबसे ज्यादा होता है इस्तेमाल? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
अंग्रेजी में कौन-सा अक्षर लिखने या बोलने में सबसे ज्यादा होता है इस्तेमाल? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget