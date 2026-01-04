हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BMC चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं का घोषणापत्र जारी, मुंबईवासियों से किए ये बड़े वादे

BMC Election 2026: बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं ने संयुक्त घोषणापत्र जारी कर मुंबईवासियों को बड़े वादों का भरोसा दिया है. मैनिफेस्टो के कवर पर बालासाहेब ठाकरे के साथ राज और उद्धव की तस्वीर है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 04 Jan 2026 02:13 PM (IST)


बीएमसी चुनाव को लेकर ठाकरे बंधुओं ने संयुक्त रूप से अपना घोषणापत्र जारी किया. इस मौके पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर नजर आए. मैनिफेस्टो को ‘शिवशक्ति वचननामा’ नाम दिया गया है, जिसके कवर पेज पर बालासाहेब ठाकरे के साथ राज और उद्धव की तस्वीर लगाई गई है. घोषणापत्र में मुंबईवासियों बड़े वादे किए हैं.

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे द्वारा मुंबईकर के लिए जारी किए गए इस घोषणापत्र में टैक्स माफी का भी जिक्र है. जिसके मुताबिक अब 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह माफ किया जाएगा. हाउसिंग सोसायटियों को 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.

शिक्षा को लेकर बड़ा ऐलान

वहीं शिक्षा को लेकर इस घोषणापत्र में लिखा है कि BMC के स्कूलों की जमीन किसी भी बिल्डर को नहीं दी जाएगी. 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को रोकने के लिए नगर निगम के स्कूलों में ही जूनियर कॉलेज (12वीं तक) शुरू किए जाएंगे. स्कूलो में पढ़ाई के लिए वर्चुअल रियलिटी (VR) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया जाएगा.

मुंबई पब्लिक स्कूलों का स्टैंडर्ड बेहतर किया जाएगा. मराठी स्कूलों में मुस्कुराते हुए मराठी सिखाने के लिए डिजिटल पहल “मराठी स्पीक्स मराठी” शुरू होगी. बाबासाहेब अंबेडकर के नाम पर मुंबई की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने का भी वादा किया गया है.

महिला सशक्तिकरण पर फोकस

राज और उद्धव ठाकरे के संयुक्त शिवशक्ति मेनिफेस्टो में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है. महिला गृहणियों का पंजीकरण कर उन्हें हर महीने 1500 रुपये की स्वाभिमान निधि दी जाएगी.

इसके साथ ही 1500 रुपये में भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि महंगाई से राहत मिल सके. कामकाजी माता-पिता और कामकाजी महिलाओं के लिए डे-केयर सेंटर शुरू करने का भी वादा किया गया है.

अंतिम संस्कार स्थलों का होगा आधुनिकीकरण

ठाकरे बंधुओं के घोषणा पत्र में श्मशान और कब्रिस्तान के विकास की भी बात कही गई है. जिसमें ​हिंदू श्मशान भूमि, मुस्लिम और ईसाई कब्रिस्तान के साथ-साथ अन्य सभी धर्मों के अंतिम संस्कार स्थलों का स्थायी विकास और आधुनिकीकरण किया जाएगा.

स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े वादे

मेनिफेस्टो में हर वार्ड में पेट क्लीनिक, मुंबई का सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर हॉस्पिटल और रैपिड बाइक मेडिकल असिस्टेंट एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की घोषणा की गई है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे और पूरे साल सीवर की सफाई सुनिश्चित की जाएगी. समुद्र के पानी को ताज़े पानी में बदलकर उपयोग योग्य बनाने की योजना भी शामिल है.

युवाओं के लिए बालासाहेब ठाकरे सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट फंड स्कीम शुरू की जाएगी. मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ज़रूरी खाली पद भरे जाएंगे. अच्छी क्वालिटी की सड़कें कॉन्ट्रैक्टर से बनवाई जाएंगी और एक साल की गारंटी ली जाएगी.

यातायात और सार्वजनिक सुविधाएं

BEST बस यात्रा को सस्ता किया जाएगा. महिलाओं और छात्रों के लिए खास BEST बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा होगी. नगर निगम की पार्किंग में मुफ्त पार्किंग दी जाएगी. हर वार्ड में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अजी-अजोबा मैदान बनाए जाएंगे. मुंबईकरों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है, जिससे आम परिवारों को सीधी राहत मिलेगी.

लग रहा है जेल से छूटकर आया- राज ठाकरे

मैनिफेस्टो की घोषणा के दौरान मंच से बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वह जेल से छूटकर आए हूं. उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब वह आखिरी बार सेना भवन आए थे, तब जनता दल की सरकार थी और यहां पत्थरबाजी तक हुई थी.

'यह महाराष्ट्र है, यूपी-बिहार नहीं'

राज ठाकरे ने दो टूक कहा कि अगर किसी को लगता है कि वह सत्ता से कभी दूर नहीं जाएगा, तो यह उसका भ्रम है. जो आज कर रहे हैं, उसका भुगतान उन्हें भविष्य में करना पड़ेगा. 

उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र को यूपी-बिहार की तरह चलाने की कोशिश हो रही है. राज ठाकरे ने जोर देकर कहा, यह महाराष्ट्र है. यहां हर नेता और मेयर मराठी ही होगा. इस शहर में मराठी का मान रखना ही होगा.

मुंबई का मेयर मराठी ही होगा- उद्धव ठाकरे 

इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मंच संभाला और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुंबई का मेयर मराठी ही होगा. उद्धव ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी मराठी आदमी को हिंदू नहीं समझती? उन्होंने आरोप लगाया कि बिना विरोध के जीत की एक नई तकनीक शुरू की गई है, साम, दाम, दंड, भेद सब अपनाया जा रहा है.

उद्धव ठाकरे ने कल्याण-डोंबिवली की तस्वीरों का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है. इस दौरान शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा विधानसभा के चेयरमैन राहुल नार्वेकर का खुलेआम उम्मीदवारों और वोटरों को धमकी देना बहुत चौंकाने वाला है. उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए.

वह अधिकारियों से नेताओं की सुरक्षा हटाने के लिए कहते हैं. उनके पास यह अधिकार विधानसभा के अंदर है, बाहर नहीं. राहुल नार्वेकर के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए. आपने बिना चुनाव के उम्मीदवारों को चुनकर वोटरों से वोट देने का अधिकार छीन लिया है. इन जगहों पर उपचुनाव होने चाहिए.

उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि पहली बार वोट देने वाले Gen Z मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल का गुलाम बन गया है?

उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी हिंदू-मराठी की बात करती है, लेकिन उनके अपने लोग गद्दारी कर चुके हैं. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, “अगर हम क्रेडिट चोर हैं, तो मोदी जी ने कैलाश पर्वत बनाया है, शिंदे ने अरब सागर बनाया है. गंगा को भी स्वर्ग से वही लाए हैं.”

बीएमसी चुनाव में सियासी संदेश

‘शिवशक्ति वचननामा’ के जरिए ठाकरे बंधुओं ने साफ कर दिया है कि बीएमसी चुनाव में मराठी अस्मिता, स्थानीय नेतृत्व और लोकतांत्रिक अधिकार उनके एजेंडे का केंद्र होंगे. एक मंच पर राज और उद्धव की मौजूदगी को मुंबई की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है. 

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 04 Jan 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
MUMBAI NEWS Thackeray Brothers SHIVSENA BMC Election 2026
