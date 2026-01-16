हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC Election Election Result 2026 Live: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला, उद्धव-राज की प्रतिष्ठा दांव पर, BJP, शिंदे, पवार की भी परीक्षा

Brihanmumbai Municipal Corporation Election 2026 Live: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव के लिए मतगणना आज होगी. राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 16 Jan 2026 06:56 AM (IST)

Source : PTI

Background

महाराष्ट्रकी राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 16 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे शुरू होगी. 15 जनवरी को सभी 227 वार्ड्स में मतदान हुआ था. BMC में बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है.

यह चुनाव 15 जनवरी 2026 को 2017 के चुनावों के बाद, वार्डों के परिसीमन और आरक्षण अपडेट के बाद हुआ था. BMC में अब 236 कॉर्पोरेटर हैं, जिनमें से 127 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं (जिसमें 8 SC महिलाओं और 1 ST महिला के लिए शामिल हैं), 15 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं. जनसंख्या में बदलाव और पुनर्विकास के आधार पर, लगभग 25% वार्डों की सीमाओं को फिर से बनाया गया, जिससे 60 वार्ड प्रभावित हुए.

चुनाव लड़ने वाली प्रमुख गठबंधन में- देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP), शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार,) एनसीपी शरद पवार हर्षवर्धन सपकाल के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), जो महा विकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन के तहत है. वहीं शिवसेना और मनसे- ठाकरे बंधुओं का मोर्चा अलग चुनाव लड़ रहा है.

BMC के 24 प्रशासनिक वार्ड और 227 चुनावी वार्ड राज्य चुनाव आयोग की परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप दिए गए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि प्रत्येक वार्ड में लगभग 54,000 निवासी हों. चुनाव अधिसूचना 15 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी, नामांकन 30 दिसंबर 2025 को बंद हुए, जांच 31 दिसंबर 2025 को हुई और नाम वापसी 2 जनवरी 2026 तक हुई. नए चुने गए कॉर्पोरेटर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे.

06:56 AM (IST)  •  16 Jan 2026

BMC Election Election Result 2026 Live: भायखला प्रभाग में किसके बीच टक्कर?

भायखला प्रभाग (वार्ड 207 से 213) में मुकाबले और भी दिलचस्प हो गए हैं. वार्ड 207 में भाजपा के रोहिदास लोखंडे के सामने मनसे और अखिल भारतीय सेना के उम्मीदवार हैं. वार्ड 208 में ठाकरे गुट, शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस आमने-सामने हैं. वार्ड 209 में शिंदे गुट की यामिनी जाधव को मनसे और कांग्रेस से चुनौती मिल रही है. वार्ड 210 और 211 में ठाकरे गुट, भाजपा, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के बीच सीधी टक्कर है. वार्ड 212 में मनसे, अखिल भारतीय सेना और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, जबकि वार्ड 213 में ठाकरे गुट, कांग्रेस और शिंदे गुट आमने-सामने हैं.

06:46 AM (IST)  •  16 Jan 2026

BMC Election Election Result 2026 Live: बीएमसी की इन सीटों पर कांटे की टक्कर

नायगांव प्रभाग (वार्ड 200 से 206) में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), भाजपा, शिंदे गुट की शिवसेना, कांग्रेस और मनसे के बीच कड़ा संघर्ष है. वार्ड 200 में उबाठा की उर्मिला पांचाल का मुकाबला भाजपा के संदीप देशपांडे और कांग्रेस के सुरेश काले से है. वार्ड 201 में उबाठा की रेखा कांबले के सामने शिंदे गुट की सुप्रिया मोरे और कांग्रेस की पल्लवी मुणगेकर हैं. वार्ड 202 और 203 में भी ठाकरे गुट और भाजपा-शिंदे गुट आमने-सामने हैं, जबकि वार्ड 204 में शिवसेना, शिंदे गुट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है. वार्ड 205 में मनसे की सुप्रिया दलवी भाजपा और कांग्रेस को चुनौती दे रही हैं, वहीं वार्ड 206 में उबाठा, शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के बीच बहुकोणीय संघर्ष है.

New Update
