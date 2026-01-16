महाराष्ट्रकी राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 16 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे शुरू होगी. 15 जनवरी को सभी 227 वार्ड्स में मतदान हुआ था. BMC में बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है.

यह चुनाव 15 जनवरी 2026 को 2017 के चुनावों के बाद, वार्डों के परिसीमन और आरक्षण अपडेट के बाद हुआ था. BMC में अब 236 कॉर्पोरेटर हैं, जिनमें से 127 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं (जिसमें 8 SC महिलाओं और 1 ST महिला के लिए शामिल हैं), 15 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं. जनसंख्या में बदलाव और पुनर्विकास के आधार पर, लगभग 25% वार्डों की सीमाओं को फिर से बनाया गया, जिससे 60 वार्ड प्रभावित हुए.

चुनाव लड़ने वाली प्रमुख गठबंधन में- देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP), शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार,) एनसीपी शरद पवार हर्षवर्धन सपकाल के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), जो महा विकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन के तहत है. वहीं शिवसेना और मनसे- ठाकरे बंधुओं का मोर्चा अलग चुनाव लड़ रहा है.

BMC के 24 प्रशासनिक वार्ड और 227 चुनावी वार्ड राज्य चुनाव आयोग की परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप दिए गए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि प्रत्येक वार्ड में लगभग 54,000 निवासी हों. चुनाव अधिसूचना 15 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी, नामांकन 30 दिसंबर 2025 को बंद हुए, जांच 31 दिसंबर 2025 को हुई और नाम वापसी 2 जनवरी 2026 तक हुई. नए चुने गए कॉर्पोरेटर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे.