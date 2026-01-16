हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC Election Results: 23 काउंटिंग रूम में सुबह 10 बजे से मतगणना, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम इंतजाम

BMC Election Results: 23 काउंटिंग रूम में सुबह 10 बजे से मतगणना, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम इंतजाम

BMC Election Results 2026: महानगरपालिका कमिश्नर और जिला निर्वाचन अधिकारी भूषण गगराणी ने मतगणना व्यवस्थाओं की समीक्षा की. 23 निर्वाचन निर्णय अधिकारियों की नियुक्ति की गई.

By : वैभव परब | Updated at : 16 Jan 2026 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

बीएमसी चुनाव को लेकर गुरुवार (15 जनवरी 2026) को संपन्न हुए मतदान की मतगणना प्रक्रिया शुक्रवार (16 जनवरी 2026) को सुबह 10 बजे से अलग-अलग जगहों पर स्थित 23 मतगणना कक्षों में की जाएगी. इस मतगणना प्रक्रिया के लिए तैयार किए गए विस्तृत खाके को महानगरपालिका कमिश्नर और जिला निर्वाचन अधिकारी भूषण गगराणी ने मंजूरी दी है.

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करते हुए मतगणना प्रक्रिया पूरी की जाएगी. मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियोजन और कानून-व्यवस्था के संबंध में जरूरी सतर्कता बरती गई है.

23 निर्वाचन निर्णय अधिकारियों की नियुक्ति

बृहन्मुंबई महानगरपालिका आम चुनाव 2025–26 के तहत महानगरपालिका क्षेत्र के कुल 227 वार्डों के लिए कुल 23 निर्वाचन निर्णय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. राज्य निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार (16 जनवरी 2026) को सुबह 10 बजे से मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी.

मतगणना के लिए हर निर्वाचन निर्णय अधिकारी कार्यालय के तहत स्ट्रॉन्ग रूम और मतगणना स्थलों को निर्धारित किया गया है. इन सभी स्थानों को सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) और पुलिस विभाग से जरूरी स्वीकृति प्राप्त हुई है.

भूषण गगराणी ने मतगणना व्यवस्थाओं की समीक्षा की

महानगरपालिका आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी भूषण गगराणी ने आज मतगणना व्यवस्थाओं की समीक्षा की. इस अवसर पर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, विशेष कार्य अधिकारी (निर्वाचन) विजय बालमवार, सह आयुक्त (कर निर्धारण एवं संकलन)  विश्वास शंकरवार, अतिरिक्त जिलाधिकारी (कोकण विभाग) फरोग मुकादम, सहायक आयुक्त (कर निर्धारण एवं संकलन) गजानन बेल्लाले, उपजिलाधिकारी महादेव किरवले सहित 23 निर्वाचन निर्णय अधिकारी (R.O.) उपस्थित थे.

निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन-गगराणी

महानगरपालिका कमिश्नर गगराणी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए मतगणना प्रक्रिया संचालित की जाएगी. मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी, सुचारु एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. मतगणना केंद्रों की संरचना एवं नियोजन, टेबल व्यवस्था, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी प्रणाली, अग्निशमन एवं चिकित्सा सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा कर अंतिम रूप दिया गया है. मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ न जाए, इसके लिए पुलिस विभाग के साथ समन्वय किया गया है और जरूरी सुरक्षा बंदोबस्त तैनात किया गया है.

मतगणना के लिए 759 पर्यवेक्षक, 770 सहायक और 770 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है. मतगणना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं सहायकों को पूर्व प्रशिक्षण दिया गया है. मतगणना केंद्र परिसर में यातायात नियंत्रण, वाहन पार्किंग व्यवस्था तथा मीडिया के लिए स्वतंत्र कक्ष की व्यवस्था की गई है. परिणाम घोषित करते समय शुद्धता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली का उपयोग किया जाएगा. मतगणना के लिए अधिकृत प्रतिनिधि, उम्मीदवार एवं मीडिया प्रतिनिधियों से समय पर उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है. 

निर्वाचन विभाग की ओर से जिन व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं पात्र व्यक्तियों को मतगणना स्थल पर एंट्री दी जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण और विश्वसनीय ढंग से संपन्न हो, साथ ही लोकतंत्र में नागरिकों का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो—इस उद्देश्य से सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश महानगरपालिका आयुक्त गगराणी ने दिए हैं.

वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Published at : 16 Jan 2026 07:58 AM (IST)
Embed widget