BMC चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बढ़ी कलह, भाई जगताप ने मांगा वर्षा गायकवाड़ का इस्तीफा
BMC Election Results: मुंबई बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है. इस बीच मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के इस्तीफे की मांग की गई है.
महाराष्ट्र के मुंबई महानगरपालिका के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है. इस बीच पार्टी में कलह शुरू हो गई है. पार्टी की मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के इस्तीफे की मांग की गई है. कांग्रेस MLC भाई जगताप ने कांग्रेस की BMC में हार के बाद वर्षा गायकवाड का इस्तीफा मांगा है. इस बीच भाई जगताप के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस पार्टी ने नोटिस भेजकर 7 दिन के भीतर जबाब मांगा. कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस MLC भाई जगताप ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ का इस्तीफा मांगा तो मुंबई कांग्रेस ने भाई जगताप को कारण बताओ नोटिस भेज दिया.
