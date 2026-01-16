हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC के मेयर पद पर BJP ने ठोका दावा, अब एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 'ज्यादा जरूरी...'

BMC के मेयर पद पर BJP ने ठोका दावा, अब एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 'ज्यादा जरूरी...'

BMC Election Result 2026: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई में महायुति का ही महापौर होगा. मुंबईकरों के जनादेश को हमने स्वीकार किया है. यह बड़ी सफलता है.

By : वैभव परब | Edited By: अजीत | Updated at : 16 Jan 2026 10:25 PM (IST)
Preferred Sources

बीएमसी समेत महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिका चुनाव के नतीजे शुक्रवार (16 जनवरी) को घोषित किए जाने के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने महायुति की जीत पर लोगों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि सिर्फ विकास और डेवलपमेंट ही ब्रांड है. जब बालासाहेब थे तब वह ब्रांड थे अगर कोई बालासाहेब बनने की सोच रहा है तो वह नहीं बन पाएगा. बालासाहेब केवल एक ही थे और असली ब्रांड वही हैं. हमारे गठबंधन में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है सब जनता के विकास के लिए साथ हैं. मुंबई में मेयर को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी.

मुंबई के महापौर पर क्या बोले शिंदे? 

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई के महापौर को लेकर कहा, ''महापौर पद से ज्यादा ज़रूरी है कि मुंबई वैसी दिखे जैसी उसे होना चाहिए, उसी के लिए काम करेंगे. महायुति का ही महापौर होगा. मुंबईकरों के जनादेश को हमने स्वीकार किया है. यह बड़ी सफलता है. जनमत के फैसले को हम मानते हैं. मुंबईकरों ने शिवसेना-बीजेपी महायुति को सफलता दी है.'' बता दें कि इससे पहले बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर ने कहा कि मेयर बीजेपी का ही होगा.

हम मुंबई को बदलेंगे- एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे ने कहा, ''केंद्र में पीएम मोदी जी और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी हमारे नेता हैं और उनके साथ हम हैं. महाराष्ट्र की सभी जनता को बहुत धन्यवाद, हम जनता के आभारी हैं. सभी मुंबईकरों को बहुत धन्यवाद. महायुति की सरकार मुंबई और महाराष्ट्र की जनता के लिए प्रतिबद्ध है. शिवसेना बीजेपी ने टीम के साथ मिलकर साथ साथ चुनाव लड़ा है और हम मुंबई को बदलेंगे.''

मुंबई में शिवसेना ने भी अच्छी बढ़त बनाई- शिंदे

डिप्टी सीएम शिंदे ने आगे कहा, ''मुंबईकरों, ठाणेकरों और शहर के सभी मतदाताओं का धन्यवाद और आभार. ठाणे में 71 सीटों पर जीत मिली, 75 तक पहुंचेंगे. ठाणेकरों ने स्पष्ट बहुमत दिया है. मुंबई में भी शिवसेना और बीजेपी बहुमत के करीब पहुंची हैं. महायुति को बहुमत मिलेगा. महापालिका में महायुति का ही महापौर बैठेगा. माहौल पूरी तरह महायुति के पक्ष में है. मुंबई में शिवसेना ने भी अच्छी बढ़त बनाई है. शिवसेना–बीजेपी का ही महापौर बनेगा. यह चुनाव विकास के एजेंडे पर लड़ा गया. कुछ लोगों ने भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ा.''

25 वर्षों तक सत्ता भोगने वालों को जनता ने नकारा- शिंदे

उन्होंने ये भी कहा, '' साढ़े तीन वर्षों में मुंबईकरों के लिए किए गए कामों और कई परियोजनाओं को गति दी. 25 वर्षों तक सत्ता भोगने वालों को जनता ने नकार दिया. कई मुद्दे भावनात्मक बनाए गए. यह परफॉर्मेंस-आधारित जनादेश है. जनता ने विकास को ही ब्रांड के रूप में स्वीकार किया है. मुंबई का तेज़ी से विकास होना चाहिए. इसके लिए ट्रिपल-इंजन सरकार है. मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है. मुंबई को अंतरराष्ट्रीय दर्जे का शहर बनना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है. मोदी जी कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में मुंबई का बड़ा योगदान है.''

जहां अलग-अलग लड़े, वहां भी साथ रहेंगे- शिंदे

एकनाथ शिंदे ने कहा, ''मुंबई की जनता जैसा चाहती है, वैसा करने का काम किया है. पूरी मुंबई को गड्ढामुक्त किया जाएगा. एसटीपी प्लांट नहीं थे, अब हम बना रहे हैं. मेट्रो को गति दी. जो परियोजनाएं रुकी थीं, उन्हें फिर से शुरू किया. वाटर टैक्सी के नए प्रयोग किए जा रहे हैं. रिंग रोड बनाया जा रहा है. ठाणे–बोरीवली टनल से यातायात जाम से लोगों को राहत मिल रही है. राज्य में हम साथ हैं. जहां अलग-अलग लड़े, वहां भी साथ रहेंगे.

हमारा एजेंडा स्पष्ट है- एकनाथ शिंदे

मुंबई में ठाकरे के साथ गठबंधन पर उन्होंने कहा, ''हमारा एजेंडा स्पष्ट है. शिवसेना-बीजेपी की युति आज की नहीं है, हमारी विचारधारा समान है और उसमें कोई समझौता नहीं. उन्होंने ये भी कहा, ''लाडकी बहनों का योगदान रहा है. अभी कुछ तय नहीं हुआ है. मतगणना जारी है.

हिंदुत्व और ठाकरे पर क्या बोले एकनाथ शिंदे?

एकनाथ शिंदे ने कहा, ''हिंदुत्व हमारी विचारधारा है, लेकिन चुनाव में उसका इस्तेमाल नहीं किया. राज्य में बीजेपी नंबर एक पार्टी है और हम नंबर दो हैं. हम चांदा से बांदा तक गए हैं. ठाकरे के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, ''उनका भविष्य बताने के लिए मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं. हम काम करते रहेंगे. भावनात्मक मुद्दे और मराठी कार्ड खेलकर चुनाव नहीं जीते जा सकते.''

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read
Published at : 16 Jan 2026 10:24 PM (IST)
Tags :
BJP Eknath Shinde Shiv Sena BMC Election Result 2026 Maharashtra Nikay Chunav Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
Advertisement

वीडियोज

BMC Election 2026 Results : बच गई मुंबई!, नितेश राणे के बयान ला दिया भूचाल
BMC Election Result 2026: BMC में बंपर जीत के बाद बीजेपी दफ्तर में भारी जश्न | Vote Counting | BJP
BMC Election Result 2026: Nitesh Rane ने जीत के बाद मुस्लिमों को ये क्या कह दिया? | Vote Counting
Audi RSQ8 Performance India review, sound and performance | Auto Live
BMC Election Result 2026: जीत के बाद Devendra Fadnavis की पहली झलक | Vote Counting | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
शिक्षा
यूपी में कहां-कहां 17 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
यूपी में कहां-कहां 17 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
Indian Army Resignation Rules: आर्मी के जवान अपनी मर्जी से नहीं दे सकते इस्तीफा, जानें क्यों है ऐसा नियम
आर्मी के जवान अपनी मर्जी से नहीं दे सकते इस्तीफा, जानें क्यों है ऐसा नियम
हेल्थ
Why Antibiotics Are Failing In Humans: लोगों पर नहीं हो रहा एंटीबायोटिक दवाओं का असर, स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली वजह?
लोगों पर नहीं हो रहा एंटीबायोटिक दवाओं का असर, स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली वजह?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget