मुंबई में बीएमसी चुनाव में जीत के बाद मेयर पद को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मेयर पद को लेकर कोई विवाद नहीं है. महापौर महायुति का ही होगा.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब सवाल किया गया कि ढाई ढाई साल के फार्मूले पर बात चल रही है क्या? तो उन्होंने कहा कि हम मेयर पर बात करेंगे. एकनाथ शिंदे जी के साथ बैठकर बात करेंगे.

उन्होंने कहा कि मेयर कौन मेयर किसका मेयर कब तक, हम दोनों तरफ के नेता बैठकर बात कर लेंगे. कोई विवाद नही होगा. अच्छे तरीके से हम दोनों पक्ष ये बीएमसी चलाकर दिखाएंगे.