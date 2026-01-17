एक्सप्लोरर
ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले पर तय होगा मुंबई का मेयर? CM देवेंद्र फडणवीस बोले- 'एकनाथ शिंदे से बात करके...'
BMC Election Result 2026: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेयर पद को लेकर कोई विवाद नही होगा. अच्छे तरीके से हम दोनों पक्ष ये बीएमसी चलाकर दिखाएंगे.
मुंबई में बीएमसी चुनाव में जीत के बाद मेयर पद को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मेयर पद को लेकर कोई विवाद नहीं है. महापौर महायुति का ही होगा.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब सवाल किया गया कि ढाई ढाई साल के फार्मूले पर बात चल रही है क्या? तो उन्होंने कहा कि हम मेयर पर बात करेंगे. एकनाथ शिंदे जी के साथ बैठकर बात करेंगे.
उन्होंने कहा कि मेयर कौन मेयर किसका मेयर कब तक, हम दोनों तरफ के नेता बैठकर बात कर लेंगे. कोई विवाद नही होगा. अच्छे तरीके से हम दोनों पक्ष ये बीएमसी चलाकर दिखाएंगे.
