BMC चुनाव में AIMIM ने दिखाई अपनी ताकत, इतनी सीटों पर पार्टी ने मारी बाजी

महाराष्ट्र के 29 महानगरपालिका के चुनाव नतीजे शुक्रवार (16 जनवरी) को घोषित किए गए. असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली पार्टी एआईएमआईएम ने भी इस निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है. मुस्लिम बहुल इलाकों में AIMIM एक ताकत बनकर उभरी है. ओवैसी की पार्टी ने इन महानगरपालिका चुनाव में 95 सीटों पर जीत हासिल की है. मुंबई बीएमसी में AIMIM के 7 उम्मीदवारों ने विजय पताका लहराया है. जबकि एक वार्ड में पार्टी को बढ़त हासिल है. मुंबई बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं.

मुंबई में AIMIM के 7 उम्मीदवार जीते

वार्ड नंबर 136- अनुशक्ति नगर: AIMIM उम्मीदवार ज़मीर कुरैशी अनुशक्ति नगर से जीते. उन्हें कुल 14,921 वोट मिले और उन्होंने 9,923 वोटों के अंतर से जीत हासिल की.

वार्ड नंबर 137- न्यू गौतम नगर, गोवंडी: AIMIM के पटेल समीर रमज़ान इस वार्ड से चुनाव जीतने में सफल रहे. उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को 4,568 वोटों के अंतर से हराया.

वार्ड नंबर 134- मानखुर्द गांव, मंडला: AIMIM उम्मीदवार महजबीन अतीक अहमद 8,414 वोटों के साथ विजयी हुईं.

वार्ड नंबर 145- सहकार नगर, वडाला पूर्व: AIMIM की खैरुननिसा अकबर हुसैन सहकार नगर, वडाला पूर्व से 7,653 वोटों से जीतीं.

वार्ड नंबर 138: इस वार्ड से एआईएमआईएम प्रत्याशी रौशन इरफ़ान शेख ने जीत हासिल की

वार्ड नंबर 139: इस वार्ड से एआईएमआईएम की उम्मीदवार शबाना आसिफ शेख ने जीत दर्ज की है

वार्ड नंबर 140: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की उम्मीदवार शबाना इरफ़ान शेख ने इस वार्ड से जीत हासिल की है.

13 महानगरपालिका में AIMIM के 95 पार्षद चुने गए

महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिका में से 13 निगमों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 95 पार्षद चुने गए हैं. छत्रपति संभाजीनगर में AIMIM ने 24 सीटें जीती हैं. मालेगांव में AIMIM के 20 उम्मीदवार चुने गए हैं. सोलापुर, धुले और नांदेड़ में AIMIM ने 8-8 सीटें जीती हैं, जिससे इन तीनों नगर निगमों की कुल 24 सीटें हो गई हैं. अमरावती में AIMIM के 6, ठाणे में 5 और नागपुर में 4 पार्षद हैं. चंद्रपुर में भी AIMIM ने 1 सीट जीती है.