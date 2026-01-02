'BJP अब गुंडों की पार्टी बन गई', संजय राउत का बड़ा आरोप, अजित पवार पर भी बोला हमला

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासत गर्म है. विपक्षी पार्टियों का एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है. इसी बीच शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बचा दी है. इसके साथ ही उन्होंने अजित पवार पर भी हमला बोला है.

BJP अब गुंडों की पार्टी बन गई है- संजय राउत

संजय राउत का कहना है, "भारतीय जनता पार्टी अब गुंडों की पार्टी बन गई है, ऑफिशियल, आप इसे भली-भांति जानते होंगे. यह एक गुंडों की पार्टी में तब्दील हो चुकी है। उनके साथी अजिच पवार जिनके पार्टी में महाराष्ट्र के सब गुंडे और कुख्यात अपराधी शामिल हैं, और ऐसे लोग पुणे, मुंबई और नासिक में इनकी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं."

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "The Bharatiya Janata Party has now become a party of goons. You may know this very well. It has turned into a goon party. Their allies include notorious criminals from Maharashtra, and such people are contesting… pic.twitter.com/qfOT7CWyMr — IANS (@ians_india) January 2, 2026

उन्होंने आईएएनएस को दिए बयान में कहा, "ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा नैतिकता की बात करती है. संस्कार की बात करती है और सभी गुंडे और भ्रष्टाचारियों को लेकर उम्मीदवार बनाती है तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं. शिवसेना या मराठी मानुष को हराने के लिए ये गुंडों की मदद ले रहे हैं. उसमें उनकी हार है."

इस बयान के बाद महाराष्ट्र की पहले से गरमायी राजनीति और भीषण हो सकती है. नगर निगम चुनाव से पहले ऐसे आरोप माहौल को और तनावपूर्ण बना रहे हैं. विपक्ष इन बयानों को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है. आने वाले दिनों में सियासी घमासान और तेज होने की संभावना है. बता दें कि राज्य के नगर निगम चुनाव 15 जनवरी को होने हैं और वोटों की गिनती 16 जनवरी को की जाएगी.