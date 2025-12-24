महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठबंधन की औपचारिक घोषणा होने जा रही है. इस राजनीतिक घटनाक्रम पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया. उन्होंने कहा कि यह गठबंधन एक बड़ी और निर्णायक जीत की दिशा में कदम है, जिसका सीधा असर राज्य की शहरी राजनीति पर पड़ेगा.

गठबंधन पर प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जब दोनों भाई एक साथ आएंगे तो यह महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन होगा. उन्होंने याद दिलाया कि कुछ दिन पहले दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान जिस तरह भारी संख्या में जनता उमड़ी थी, उससे यह साफ था कि लोग एकजुट विपक्ष चाहते हैं. उनके अनुसार जनता का विश्वास है कि सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और यही एकता आने वाले चुनावों में निर्णायक साबित होगी.

महायुति तो महाझुठी गठबंधन है- प्रियंका चतुर्वेदी

महायुति पर तंज कसते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे महा झूठी गठबंधन बताया. उन्होंने कहा कि जनता को त्रस्त करने वाली इस सरकार को सजा देने के लिए यह गठबंधन जरूरी है. उन्होंने बीएमसी चुनाव साढ़े तीन साल से नहीं कराए जाने का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि बीएमसी की ट्रेजरी और संसाधनों को लूटा गया. उनका कहना था कि महायुति केवल पैसे और पावर के लिए राजनीति कर रही है.

मराठी मेयर बनाने के किया दावा

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर महायुति में तीनों दल राजनीति के लिए साथ हैं तो आपसी टकराव क्यों दिख रहा है. उन्होंने पुणे और मुंबई का उदाहरण देते हुए कहा कि गठबंधन में तालमेल नहीं है. इसके विपरीत शिवसेना यूबीटी के लिए राजनीति सेवा का माध्यम है. एएनआई के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि बीएमसी चुनाव जीतने के बाद मेयर शिवसेना यूबीटी का होगा और वह मराठी होगा, क्योंकि 25 वर्षों से जनता पार्टी पर भरोसा करती आई है.