BMC Election: 'मेयर होगा मराठी', BMC चुनाव से पहले शिवसेना UBT–MNS गठबंधन पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी
BMC Election 2026: बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना UBT और MNS के गठबंधन को प्रियंका चतुर्वेदी ने दी प्रतिक्रिया. उन्होंने महायुति पर हमला करते हुए BMC लूट, सत्ता की राजनीति व मराठी मेयर का किया दावा.
महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठबंधन की औपचारिक घोषणा होने जा रही है. इस राजनीतिक घटनाक्रम पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया. उन्होंने कहा कि यह गठबंधन एक बड़ी और निर्णायक जीत की दिशा में कदम है, जिसका सीधा असर राज्य की शहरी राजनीति पर पड़ेगा.
गठबंधन पर प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जब दोनों भाई एक साथ आएंगे तो यह महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन होगा. उन्होंने याद दिलाया कि कुछ दिन पहले दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान जिस तरह भारी संख्या में जनता उमड़ी थी, उससे यह साफ था कि लोग एकजुट विपक्ष चाहते हैं. उनके अनुसार जनता का विश्वास है कि सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और यही एकता आने वाले चुनावों में निर्णायक साबित होगी.
महायुति तो महाझुठी गठबंधन है- प्रियंका चतुर्वेदी
महायुति पर तंज कसते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे महा झूठी गठबंधन बताया. उन्होंने कहा कि जनता को त्रस्त करने वाली इस सरकार को सजा देने के लिए यह गठबंधन जरूरी है. उन्होंने बीएमसी चुनाव साढ़े तीन साल से नहीं कराए जाने का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि बीएमसी की ट्रेजरी और संसाधनों को लूटा गया. उनका कहना था कि महायुति केवल पैसे और पावर के लिए राजनीति कर रही है.
#WATCH मुंबई, महाराष्ट्र: शिवसेना(UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "... BMC के 3.5 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं। इन्होंने(महायुति) उसका सारा पैसा लूट लिया है। जनता का कोई काम नहीं हुआ है। हम ये सभी मुद्दे जनता के बीच लेकर जाएंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे... ये(महायुति) लोग… pic.twitter.com/n4jCdrdMBv— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 24, 2025
मराठी मेयर बनाने के किया दावा
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर महायुति में तीनों दल राजनीति के लिए साथ हैं तो आपसी टकराव क्यों दिख रहा है. उन्होंने पुणे और मुंबई का उदाहरण देते हुए कहा कि गठबंधन में तालमेल नहीं है. इसके विपरीत शिवसेना यूबीटी के लिए राजनीति सेवा का माध्यम है. एएनआई के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि बीएमसी चुनाव जीतने के बाद मेयर शिवसेना यूबीटी का होगा और वह मराठी होगा, क्योंकि 25 वर्षों से जनता पार्टी पर भरोसा करती आई है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL