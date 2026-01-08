'मैं खुलेआम धमकी दे रहा हूं', मंत्री नितेश राणे ने किससे कहा- अपने बैग पैक कर लो?

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर मुस्लिम समुदाय को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. नितेश राणे का कहना है कि वह कभी मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं थे और वह आज भी पूरे मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं.

दरअसल, नितेश राणे का कहना है, "राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मुस्लिम समाज हमारे साथ हैं और हमारे अधिकार का हिस्सा हैं. उनके साथ नितेश राणे खड़े हैं, लेकिन जिन्हें किसे ठोकना है, यह मुझे अच्छी तरह पता है."

'खुलेआम दे रहा हूं धमकी'- नितेश राणे

बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे ने आगे कहा, "इसीलिए कह रहा हूं कि 15 जनवरी की तारीख याद रखना. अपना-अपना बैग भरकर रख लो. 15 तारीख के बाद एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या को यहां रहने नहीं देंगे."

कांदिवली की सभा में नितेश राणे ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा, "यह मैं खुलेआम धमकी देकर जा रहा हूं. 16 तारीख के बाद एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या को मुंबई में रहने नहीं देंगे."

'मुंबई हिंदुओं की है'- नितेश राणे

नितेश राणे का कहना है कि वह मुंबई में बांग्लादेशी रोहिंग्या को नहीं रहने देंगे, क्योंकि यह मुंबई हिंदुओं की है. यह मुंबई राष्ट्रवादियों की है. जानकारी के लिए बता दें कि बीएमसी चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में लगे बीजेपी नेता अलग-अलग जगहों पर जनसंबोधन कर रहे हैं और जनता को अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हुए हैं. इसी क्रम में नितेश राणे ने कांदिवली में जनता के सामने भाषण देते हुए ये बातें कही हैं.

BMC चुनाव में कौन किसके साथ?

आपको बता दें कि इस बार के महानगरपालिका चुनाव में सियासी तस्वीर एकदम उलट पुलट हो गई है. कहीं दशकों के दुश्मन साथ आ गए हैं तो कहीं गहरे दोस्तों में दूरी बढ़ गई है. इस बार मुंबई महानगरपालिका चुनाव में जो फाइनल गठबंधन हुआ है, वह कुछ इस प्रकार है.

बीजेपी, शिवसेना और आरपीआई (अठावले)

शिवसेना यूबीटी, मनसे और एनसीपी (शरदचंद्र पवार)

कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी (VBA)

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) अकेले