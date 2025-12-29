BMC चुनाव के लिए तैयार है मास्टरप्लान! बगावत से बचने को राज और उद्धव ठाकरे ने उठाया यह कदम

भले ही आने वाले मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर शिवसेना ठाकरे गुट और MNS के बीच अलायंस का ऐलान हो चुका है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बनी हुई है. इसी को लेकर राज ठाकरे ने आज मुंबई में पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है.

मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सभी नेता, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, महिला और पुरुष डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, सब-डिवीजन और ब्रांच स्तर के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे. इसके साथ ही स्टूडेंट सेना के स्टेट एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट और जुड़े संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

कैंडिडेट को दिए गए हैं AB फॉर्म

यह मीटिंग 29 दिसंबर सुबह 9.30 बजे रंगशारदा ऑडिटोरियम, बांद्रा वेस्ट, मुंबई में MNS चीफ राज ठाकरे की मौजूदगी में आयोजित की गई है. सभा के दौरान राज ठाकरे आज कुछ कैंडिडेट को AB फॉर्म भी दिए गए. मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को छोड़कर बाकी म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए MNS ने AB फॉर्म दे दिए हैं. पदाधिकारियों का पहुंचना शुरू हो गया है. इस बैठक को चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

शिवसेना UBT की ओर से भी बांटे जा चुके हैं AB फॉर्म

सूत्रों के मुताबिक, मातोश्री में ठाकरे की शिवसेना की ओर से भी AB फॉर्म बांटे जा चुके हैं. ठाकरे की शिवसेना ने 28 दिसंबर की रात से AB फॉर्म बांटना शुरू कर दिया है. पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे ने कई कैंडिडेट को AB फॉर्म दिए हैं, जिनका कैंडिडेट कन्फर्म हो चुका है. ऐसे कैंडिडेट को कल रात मातोश्री बुलाया गया था, जबकि कुछ को 29 दिसंबर भी AB फॉर्म दिए जाएंगे.

बगावत से बचने के लिए बांटे जा रहे हैं AB फॉर्म

AB फॉर्म वितरण को लेकर पूरी सीक्रेसी रखी जा रही है कि किसे फॉर्म दिए गए हैं. पार्टी बगावत से बचने के लिए कैंडिडेट लिस्ट अनाउंस होने से पहले AB फॉर्म देकर नॉमिनेशन एप्लीकेशन फाइल करने के निर्देश दे रही है. ठाकरे की शिवसेना के कैंडिडेट की पहली लिस्ट आज अनाउंस होने की उम्मीद है. मातोश्री पर AB फॉर्म बांटते समय पार्टी ने विशेष सावधानी बरती है.

आदित्य ठाकरे के वर्ली विधानसभा क्षेत्र से अभी तक किसी भी कैंडिडेट ने AB फॉर्म नहीं भरा है. शिवसेना ने पहले दिन उन विधानसभा क्षेत्रों में फॉर्म भरने से परहेज किया है, जहां MNS और शिवसेना के बीच विवाद बना हुआ है.

दादर, माहिम, वर्ली, सेवरी और भांडुप विधानसभा क्षेत्रों में दोनों पार्टियों के बीच विवाद की स्थिति रही है. इसी वजह से MNS और शिवसेना अंदरूनी टकराव से बचने के लिए सावधानी भरा रुख अपनाए हुए हैं. मराठी बहुल इलाकों में ज़्यादा सीटें पाने को लेकर MNS और शिवसेना के बीच बातचीत जारी है. दादर, माहिम, वर्ली और भांडुप विधानसभा क्षेत्रों से अभी तक किसी ने AB फॉर्म नहीं भरा है.

शिवडी विधानसभा क्षेत्र में सचिन पडवाल ने वार्ड नंबर 206 से और रमाकांत रहाटे ने भाईखाला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 208 से नॉमिनेशन पेपर भरे हैं. आने वाले समय में बाकी सीटों पर भी तस्वीर साफ होने की संभावना है.