मुंबई में होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव 2026 को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सीट शेयरिंग पर बड़ी सहमति बन गई है. दोनों दलों ने कुल 227 में से 207 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है. यह समझौता महायुति की चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है, जबकि शेष 20 वार्डों पर फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा.

क्या हुआ सीटों का समझौता?

बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच हुए इस समझौते के तहत बीजेपी 128 सीटों पर और शिवसेना शिंदे गुट 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगा. मुंबई में बीएमसी चुनाव को सत्ता की सेमीफाइनल लड़ाई माना जाता है, ऐसे में यह सीट शेयरिंग दोनों दलों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है.

इस सहमति के जरिए महायुति ने विपक्ष के खिलाफ एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का संकेत दिया है. दोनों दलों का मानना है कि आपसी सहमति से चुनाव लड़ने पर वोटों का बिखराव रोका जा सकेगा और सत्ता में वापसी की राह आसान होगी.

बीजेपी, शिवसेना और महायुति की एक मीटिंग हो रही है- अमित साटम

मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने इस सीट शेयरिंग को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी, शिवसेना और महायुति की एक अहम बैठक हुई है. इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जॉइंट रैली के स्थान, चुनाव प्रचार की दिशा और समन्वय पर विस्तार से चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि सीटों के बंटवारे पर भी सहमति बन चुकी है और 207 सीटों पर दोनों दल चुनाव लड़ेंगे. बाकी 20 वार्डों को लेकर दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच आगे चर्चा होगी, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि किस सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार उतरेगा.

हमारी सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है- शिंदे गुट

शिवसेना शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले ने भी सीट शेयरिंग पर सहमति की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि बीजेपी 128 और शिवसेना शिंदे गुट 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिस पर दोनों दल पूरी तरह सहमत हैं. शेष 20 सीटों को लेकर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री वरिष्ठ नेताओं से सलाह कर अंतिम फैसला लेंगे. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन 20 सीटों पर मोलभाव और जमीनी समीकरण अहम भूमिका निभाएंगे. आने वाले दिनों में इन सीटों पर निर्णय के साथ ही महायुति की बीएमसी चुनाव 2026 की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी.