BMC चुनाव में जनता के बुनियादी मुद्दे पीछे! मामू-बुर्केवाली और ममदानी पर हो रही है बहस

मुंबई महानगरपालिका चुनाव में इस बार बुनियादी मुद्दों की जगह पहचान और धर्म से जुड़े बयान केंद्र में आ गए हैं. बीएमसी चुनाव में सड़क, नाली और साफ पानी जैसे सवाल हाशिये पर चले गए हैं. राजनीतिक बहस मामू, बुर्केवाली और ममदानी जैसे संदर्भों पर टिक गई है. ये धारणा बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एआईएमआईएम के नेताओं के हाल के बयान आमने सामने आने के बाद सच होती दिख रही है.

मुद्दों से हटकर बयानबाजी की राजनीति

स्थानीय निकाय चुनाव आमतौर पर नागरिक सुविधाओं पर लड़े जाते हैं, लेकिन मुंबई में तस्वीर बदली हुई है. कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी पर मुस्लिम मतदाताओं को साधने का आरोप लग रहा है. वहीं बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में इसी मुद्दे को धार दे रही है. एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के बयान ने बहस को और हवा दी. पठान ने कहा कि जब 'आई लव महादेव' बोलने वाला मेयर बन सकता है, तो 'आई लव मोहम्मद' कहने वाला कोई या फिर हिजाब पहनने वाली मुंबई की मेयर क्यों नहीं बन सकती.

'उद्धव मामू' का नैरेटिव

वारिस पठान के बयान पर शिवसेना यूबीटी की चुप्पी को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया. बीजेपी का आरोप है कि उद्धव ठाकरे मुस्लिम वोट बैंक नाराज नहीं करना चाहते. इससे पहले छत्रपति संभाजी नगर में कांग्रेस के मुस्लिम नेता रशीद मामू को शिवसेना यूबीटी में शामिल करने पर भी सवाल उठे थे. इन्हीं घटनाओं के आधार पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को नया नाम 'उद्धव मामू' देना शुरू किया.

ममदानी बहस और जनसांख्यिकी का सवाल

न्यूयॉर्क के नए मेयर जोरन ममदानी द्वारा कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेने के बाद विवाद और बढ़ गया. जागरण के रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस विधायक असलम शेख ने कहा कि मुंबई का मेयर भी ममदानी जैसा होना चाहिए. इस पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने भी पलटवार कर दिया. उन्होंने कहा, 'क्या वही ममदानी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे खाने वाले उमर खालिद का समर्थन करता है'. असलम शेख मुंबई में मालवणी क्षेत्र के विधायक हैं जहां रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी मुसलमानों को बताए जाने का आरोप BJP मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा लगाते रहे हैं. अब अमित साटम ने भी कहां है कि मलाड मालवानी क्षेत्र में 4 महीने में ही मुस्लिम आबादी 10000 बढ़ गई है.