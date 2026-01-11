BMC चुनाव के लिए महायुति का घोषणापत्र जारी, BEST में महिलाओं को 50% छूट का वादा

मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी (BMC) के लिए होने वाले चुनाव के लिए महायुति ने आखिरकार आज रविवार (11 जनवरी, 2026) को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. ये घोषणापत्र मतदान के ठीक 4 दिन पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी (आठवले) प्रमुख रामदास आठवले की मौजूदगी में घोषित किया गया..

महायुति द्वारा जारी किए गए घोषणापत्र में शहर के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, परिवहन, रोजगार और मराठी संस्कृति से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए हैं. यह घोषणापत्र मुंबई को 2034 तक एक विकसित महानगर बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किया गया, जिसमें पानी, BEST, मार्केट, इंडस्ट्री, टूरिज्म और सांस्कृतिक विकास पर खास फोकस रखा गया है.

पानी की समस्याओं पर होगा फोकस

महायुति के घोषणापत्र में मुंबई की पानी की समस्या को दूर करने के लिए अगले पांच सालों में गरगई, पिंजल और दमनगंगा प्रोजेक्ट पूरे करने का वादा किया गया है. पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योजनाओं के तहत 17 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की गई है.

BMC मार्केट में मछली बेचने वालों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे और सभी सब्जी मार्केट का रेनोवेशन और रीडेवलपमेंट किया जाएगा. इसके साथ ही मछली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेंटर स्थापित करने का भी ऐलान किया गया है, जिससे मछुआरों और व्यापारियों को सीधा फायदा मिलने की बात कही गई है.

BEST में महिलाओं को 50% छूट

शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2029 तक BEST को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बस सेवा में बदलने का लक्ष्य रखा गया है. BEST बसों की संख्या 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार करने और महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत किराया छूट देने का वादा किया गया है. रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पॉलिसी लागू करने, स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर खोलने और प्यारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पांच लाख रुपये तक का बिना ब्याज वाला लोन देने की घोषणा की गई है. इसके अलावा रीडेवलपमेंट प्रक्रिया में तेजी, पगड़ी मुक्त मुंबई और फनल जोन से जुड़े घोषित प्लान को जल्द लागू करने पर भी जोर दिया गया है.

रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से मुक्त होगी मुंबई!

मैनिफेस्टो में मुंबई को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से मुक्त करने का संकल्प दोहराया गया है. मराठी भाषा को मजबूत करने के लिए नगर पालिका में अलग मराठी डिपार्टमेंट, मराठी आर्ट सेंटर और अभ्यासिका बनाने की घोषणा की गई है. बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी के अवसर पर मराठी युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम और आर्थिक प्रावधान किए जाएंगे.

टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा अलग डिपार्टमेंट

टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट, हुतात्मा स्मारक चौक पर वर्ल्ड क्लास म्यूजियम, रवींद्र नाट्य मंदिर की तर्ज पर अन्य थिएटरों का रीडेवलपमेंट और जरूरत पड़ने पर तीन नए थिएटर बनाने का वादा किया गया है. इसके साथ ही 2034 के लिए एक डेवलप मुंबई का मास्टर प्लान तैयार करने की घोषणा भी की गई है.