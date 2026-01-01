महाराष्ट्र में नगरपालिका चुनाव 2026 को लेकर सभी दल बेहद एक्टिव दिख रहे हैं. टिकट पाने की जद्दोजहद में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आलाकमान को मनाने में जुटे हैं. इस बीच कई वार्डों पर एक ही पार्टी के दो नेात आपस में भिड़ जा रहे हैं तो कहीं कोई चोरी-छुपे, अपनी पार्टी को बिना बताए ही फॉर्म भर दे रहा है.

ऐसा ही एक मामला मुंबई के वार्ज नंबर 173 से सामने आया है. बताया जा रहा है कि यहां पर बीजेपी उम्मीदवार ने नकली एबी फॉर्म अटैच कर के अपना नामांकन भर दिया. बाद में पता चला कि बीजेपी ने तो उन्हें टिकट दिया ही नहीं था, वहां से दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया गया था.

BJP ने नहीं दिया एबी फॉर्म, शिल्पा केलुस्कर ने भरा नकली पर्चा

इसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है. BJP की शिकायत है कि केके शिल्पा केलुस्कर ने डुप्लीकेट AB फॉर्म अटैच किया, क्योंकि पार्टी ने उन्हें कोई फॉर्म नहीं दिया था. BJP मुंबई प्रेसिडेंट अमित साटम ने इसके लिए इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है.

पत्र के जरिए म्युनिसिपल इलेक्शन डिसीजन ऑफिसर को कहा गया है कि शिल्पा केलुस्कर का एबी फॉर्म कैंसिल किया जाए. बीजेपी उन्हें चुनाव में सपोर्ट नहीं कर रही है.