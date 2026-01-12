हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC Election: मुंबई में चुनाव प्रचार करने पहुंचीं अपर्णा यादव, कहा- 'BJP का फोकस प्रगति के मुद्दों पर केंद्रित'

BMC Election: मुंबई में चुनाव प्रचार करने पहुंचीं अपर्णा यादव, कहा- 'BJP का फोकस प्रगति के मुद्दों पर केंद्रित'

BMC Election 2026 से पहले अपर्णा यादव ने मुंबई पहुंचकर जनसभा में महायुति की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि BMC में महायुति आने से ट्रिपल इंजन सरकार मुंबई को विकास और नई बुलंदियों तक ले जाएगी.

By : आईएएनएस | Updated at : 12 Jan 2026 08:23 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई महानगरपालिका चुनाव से पहले बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव 11 जनवरी को मुंबई पहुंचीं. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर बीएमसी में महायुति की सरकार बनती है तो मुंबई को नई बुलंदियों तक ले जाया जाएगा.

बता दें कि महाराष्ट्र के साथ-साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री और सांसद प्रचार के लिए मुंबई पहुंच रहे हैं. बीजेपी का फोकस बीएमसी चुनाव को विकास और प्रगति के मुद्दों पर केंद्रित रखने का है. पार्टी का मानना है कि राष्ट्रव्यापी नेतृत्व और स्थानीय विकास के एजेंडे के साथ वह मतदाताओं का भरोसा जीत सकती है. इसी रणनीति के तहत अलग-अलग राज्यों के नेता जनसभाओं और जनसंपर्क अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

महायुति और चुनावी भरोसा

मीडिया से बातचीत के दौरान अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी का कमल, शिंदे गुट का धनुष-बाण और आरपीआई का चक्र मिलकर महायुति बनाते हैं. उन्होंने दावा किया कि 15 जनवरी को जब चुनाव नतीजे घोषित होंगे, तब महायुति को भारी बहुमत से जीत हासिल होगी. 

उनके अनुसार बीएमसी और महाराष्ट्र के ये चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं हैं, बल्कि विकास और प्रगति के मुद्दों पर जनता का विश्वास हासिल करने का माध्यम हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र में पीएम मोदी और राज्य में सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार होने से नीतियों में समन्वय है, जिसका लाभ मुंबई को मिलेगा.

विकास कार्य और घोषणापत्र का फोकस

अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया गया है. मेट्रो परियोजनाओं को गति मिली है और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है. आईएएनएस के अनुसार, उन्होंने कहा कि महायुति का बीएमसी चुनाव घोषणापत्र साफ और स्पष्ट है. हर वार्ड में साफ-सफाई, पानी और बिजली की बेहतर व्यवस्था, अच्छी सड़कें और सुरक्षित मुंबई बनाना प्राथमिकता है. 

बेटियों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने, शहर की सुरक्षा मजबूत करने और उत्तर भारत से आने वाले लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न होने का भरोसा दिया गया है. उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार मुंबई को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगी और बीएमसी चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत तय है.

और पढ़ें
Published at : 12 Jan 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
Aparna Yadav MAHARASHTRA NEWS BMC Election 2026 BMC Polls Mumbai Local Polls
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Today: दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
बिहार
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
स्पोर्ट्स
WPL 2026 DC vs GG: WPL में अनोखी हैट्रिक, नंदिनी शर्मा बनीं ऐसा ऐतिहासिक कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी
WPL में अनोखी हैट्रिक, नंदिनी शर्मा बनीं ऐसा ऐतिहासिक कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

खुशी मातम में बदली...बेटी के जन्म के कुछ घंटे बाद शहीद हुआ जवान | Maharashtra News | Indian Army
Crime News :प्रेमानंद महाराज की 'बिगड़ैल ब्रिगेड' | Sansani
BMC Election: Maharashtra में 'बुर्के वाली प्रधानमंत्री' पर गरमाया माहौल.. | Asaduddin Owaisi
Bengal Politics: फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क.. ममता ने छीनकर लिया बड़ा रिस्क ! | TMC Protest | ED Raid
Janhit: हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष...पीएम मोदी को उन्हीं की भाषा में देगा चुनौती? | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
बिहार
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
स्पोर्ट्स
WPL 2026 DC vs GG: WPL में अनोखी हैट्रिक, नंदिनी शर्मा बनीं ऐसा ऐतिहासिक कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी
WPL में अनोखी हैट्रिक, नंदिनी शर्मा बनीं ऐसा ऐतिहासिक कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी
बॉलीवुड
Golden Globes 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में प्रियंका चोपड़ा का सिजलिंग अवतार, पति निक जोनस पर यूं लुटाया प्यार
गोल्डन ग्लोब 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में प्रियंका चोपड़ा का सिजलिंग अवतार, पति निक जोनस पर यूं लुटाया प्यार
जनरल नॉलेज
India Names: इतिहास में इतने नामों से पहचाना गया है भारत, जानें कैसे पड़े देश के इतने सारे नाम?
इतिहास में इतने नामों से पहचाना गया है भारत, जानें कैसे पड़े देश के इतने सारे नाम?
शिक्षा
परीक्षा पे चर्चा 2026 में बना अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 4.3 करोड़ हुए रजिस्ट्रेशन
परीक्षा पे चर्चा 2026 में बना अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 4.3 करोड़ हुए रजिस्ट्रेशन
हेल्थ
Carrot Benefits In Winter: सर्दियों में गाजर को क्यों कहा जाता है सेहत का सुपरफूड? जानिए इसके बड़े फायदे
सर्दियों में गाजर को क्यों कहा जाता है सेहत का सुपरफूड? जानिए इसके बड़े फायदे
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget