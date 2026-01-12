मुंबई महानगरपालिका चुनाव से पहले बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव 11 जनवरी को मुंबई पहुंचीं. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर बीएमसी में महायुति की सरकार बनती है तो मुंबई को नई बुलंदियों तक ले जाया जाएगा.

बता दें कि महाराष्ट्र के साथ-साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री और सांसद प्रचार के लिए मुंबई पहुंच रहे हैं. बीजेपी का फोकस बीएमसी चुनाव को विकास और प्रगति के मुद्दों पर केंद्रित रखने का है. पार्टी का मानना है कि राष्ट्रव्यापी नेतृत्व और स्थानीय विकास के एजेंडे के साथ वह मतदाताओं का भरोसा जीत सकती है. इसी रणनीति के तहत अलग-अलग राज्यों के नेता जनसभाओं और जनसंपर्क अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

महायुति और चुनावी भरोसा

मीडिया से बातचीत के दौरान अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी का कमल, शिंदे गुट का धनुष-बाण और आरपीआई का चक्र मिलकर महायुति बनाते हैं. उन्होंने दावा किया कि 15 जनवरी को जब चुनाव नतीजे घोषित होंगे, तब महायुति को भारी बहुमत से जीत हासिल होगी.

उनके अनुसार बीएमसी और महाराष्ट्र के ये चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं हैं, बल्कि विकास और प्रगति के मुद्दों पर जनता का विश्वास हासिल करने का माध्यम हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र में पीएम मोदी और राज्य में सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार होने से नीतियों में समन्वय है, जिसका लाभ मुंबई को मिलेगा.

विकास कार्य और घोषणापत्र का फोकस

अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया गया है. मेट्रो परियोजनाओं को गति मिली है और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है. आईएएनएस के अनुसार, उन्होंने कहा कि महायुति का बीएमसी चुनाव घोषणापत्र साफ और स्पष्ट है. हर वार्ड में साफ-सफाई, पानी और बिजली की बेहतर व्यवस्था, अच्छी सड़कें और सुरक्षित मुंबई बनाना प्राथमिकता है.

बेटियों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने, शहर की सुरक्षा मजबूत करने और उत्तर भारत से आने वाले लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न होने का भरोसा दिया गया है. उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार मुंबई को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगी और बीएमसी चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत तय है.