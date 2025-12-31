हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC चुनाव 2026: 75 सीटों पर लड़ेगी AAP, आतिशी ने LGBTQ कम्युनिटी के लिए किया यह वादा

BMC चुनाव 2026: 75 सीटों पर लड़ेगी AAP, आतिशी ने LGBTQ कम्युनिटी के लिए किया यह वादा

BMC Election 2026: आतिशी ने मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर AAP का घोषणापत्र जारी किया. 75 सीटों पर जीत का दावा करते हुए मुफ्त बिजली, बेहतर स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक और गड्ढा-मुक्त सड़कों का वादा किया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 31 Dec 2025 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में आगामी 2026 बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर आप नेता आतिशी ने बड़ा सियासी दाव खेला है. आम आदमी पार्टी (AAP) मुंबई द्वारा जारी घोषणापत्र में उन्होंने साफ कहा कि पार्टी 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी. आतिशी ने कहा, “हम देर से आए हैं, लेकिन दुरुस्त आए हैं. कुछ चीजें देर से शुरू होती हैं, तो अच्छी होती हैं.”

'मुंबई कहिए या बॉम्बे, नाम नहीं काम चाहिए'

बीएमसी को लेकर उन्होंने तीखा हमला बोला. आतिशी ने कहा कि बीएमसी यानी बृहन्मुंबई नगर निगम. मेरे ‘बॉम्बे’ कहने से अगर किसी को दिक्कत है और नाम बदल रहे हैं, तो काम भी करके दिखाइए. ठीक है, मुंबई कहती हूं लेकिन मुंबई की सड़कें तो बनाइए, गड्ढों से मुक्ति दिलाइए.

आतिशी ने शिक्षा और प्रशासन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि देश का विकास शिक्षा से होता है. जिन शिक्षकों का काम इंजीनियर-डॉक्टर बनाना है, उनसे कुत्तों की गिनती करवाई जा रही है. यही बीजेपी की राजनीति का फल है.

75 हजार करोड़ का बजट, फिर भी बदहाली

घोषणापत्र जारी करते हुए आतिशी ने कहा कि 75,000 करोड़ रुपये से अधिक बजट वाली बीएमसी ने मुंबईकरों को घटिया सेवाएं और भ्रष्टाचार ही दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीएमसी स्कूलों को उनकी रियल एस्टेट वैल्यू हड़पने के लिए जानबूझकर बंद किया जा रहा है. आज तीन लाख से भी कम बच्चे बीएमसी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जबकि शहर की क्षमता कहीं ज्यादा है. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भी नगण्य हैं.

AAP ने घोषणापत्र में दी 'केजरीवाल की गारंटी'

AAP ने मुंबई के लिए 4 बड़ी गारंटियां रखीं हैं. पहली, हर घर को 24x7 स्वच्छ पानी, प्रति माह 20,000 लीटर तक मुफ्त पाइपलाइन जल, लीकेज-कंट्रोल और 100% सीवेज ट्रीटमेंट के साथ. दूसरी, विश्व-स्तरीय शिक्षा बीएमसी स्कूलों में आधुनिक ढांचा, प्रति स्कूल ₹1 करोड़, छात्रों को मुफ्त BEST बस पास और हर स्कूल में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन.

तीसरी, स्वास्थ्य, 1000 मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त परामर्श, दवाएं और जांच के साथ त्रि-स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली. चौथी, शून्य बिजली बिल—BEST के जरिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मुफ्त मीटर और सौर ऊर्जा की ओर कदम.

घोषणापत्र में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों के साथ BEST के पुनरुद्धार, महिलाओं-छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन और वैज्ञानिक “जीरो पॉटहोल” सिस्टम से गड्ढा-मुक्त सड़कें बनाने का वादा है. कचरा पृथक्करण के लिए जागरूकता-प्रोत्साहन-दंड की त्रि-स्तरीय व्यवस्था और दो लाख सार्वजनिक शौचालय बनाने की बात भी कही गई है.

महिलाओं, बच्चों और LGBTQi+ के लिए कदम

कम आय वाली गर्भवती महिलाओं को बच्चे के एक साल का होने तक ₹5,000 प्रतिमाह सहायता, 12 वर्ष से कम बच्चों और महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच, संवेदनशील इलाकों में CCTV और स्कूलों में करियर काउंसलर ये सभी वादे शामिल हैं. साथ ही, लिंग-तटस्थ शौचालय और भेदभाव-मुक्त नागरिक सेवाओं का भरोसा दिया गया.

काम की राजनीति पर चुनाव

मुंबई AAP अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन ने कहा कि गठबंधनों की ‘खिचड़ी’ बन चुकी है, जबकि AAP काम की राजनीति पर चुनाव लड़ेगी. अंत में आतिशी ने मुंबईकरों से अपील की, “बृहन्मुंबई महानगरपालिका में ‘झाड़ू’ लगाइए और शहर की गरिमा लौटाइए.”

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 31 Dec 2025 12:46 PM (IST)
Tags :
AAP BMC Elections MAHARASHTRA NEWS ATISHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
इंडिया
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
क्रिकेट
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
Advertisement

वीडियोज

Weather Update: सांस लेना हुआ मुश्किल! प्रदूषण + घना कोहरा, Delhi-NCR बेहाल | Pollution | Smog | ABP
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
2025 को अलविदा कहता सूरज, Kanyakumari में दिखा मन मोह लेने वाला नजारा | New Year 2026 | Sunrise
MP News: Indore में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत,आखिर क्या है ये दूषित पानी की कहानी? Breaking
Horoscope 2026: सावधान! 2026 में सिर्फ इन 4 राशियों का शुरू होगा 'स्वर्ण युग' | Anupam V Kapil
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
इंडिया
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
क्रिकेट
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ओटीटी
New Year 2026: 'द फैमिली मैन 3' से 'क्रिमिनल जस्टिस 4' तक, नए साल पर घर बैठे OTT पर एंजॉय करें ये 10 धमाकेदार सीरीज, जानें- कहां हैं अवेलेबल
नए साल पर घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय करें ये 10 धमाकेदार सीरीज, यकीन मानिए मजा आ जाएगा
शिक्षा
IGNOU ने शुरू किया MSc डेटा साइंस कोर्स, अब घर बैठें बनें डेटा एक्सपर्ट
IGNOU ने शुरू किया MSc डेटा साइंस कोर्स, अब घर बैठें बनें डेटा एक्सपर्ट
हेल्थ
Food Noise: पेट भरा फिर भी खाने की सोच? जानें फूड नॉइज की वजह और इससे निपटने के तरीके
पेट भरा फिर भी खाने की सोच? जानें फूड नॉइज की वजह और इससे निपटने के तरीके
जनरल नॉलेज
इंदिरा गांधी की शादी में क्यों नहीं गए थे जवाहर लाल नेहरू, क्या दूसरा धर्म था वजह?
इंदिरा गांधी की शादी में क्यों नहीं गए थे जवाहर लाल नेहरू, क्या दूसरा धर्म था वजह?
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Embed widget