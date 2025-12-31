BMC चुनाव 2026: 75 सीटों पर लड़ेगी AAP, आतिशी ने LGBTQ कम्युनिटी के लिए किया यह वादा

मुंबई में आगामी 2026 बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर आप नेता आतिशी ने बड़ा सियासी दाव खेला है. आम आदमी पार्टी (AAP) मुंबई द्वारा जारी घोषणापत्र में उन्होंने साफ कहा कि पार्टी 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी. आतिशी ने कहा, “हम देर से आए हैं, लेकिन दुरुस्त आए हैं. कुछ चीजें देर से शुरू होती हैं, तो अच्छी होती हैं.”

'मुंबई कहिए या बॉम्बे, नाम नहीं काम चाहिए'

बीएमसी को लेकर उन्होंने तीखा हमला बोला. आतिशी ने कहा कि बीएमसी यानी बृहन्मुंबई नगर निगम. मेरे ‘बॉम्बे’ कहने से अगर किसी को दिक्कत है और नाम बदल रहे हैं, तो काम भी करके दिखाइए. ठीक है, मुंबई कहती हूं लेकिन मुंबई की सड़कें तो बनाइए, गड्ढों से मुक्ति दिलाइए.

आतिशी ने शिक्षा और प्रशासन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि देश का विकास शिक्षा से होता है. जिन शिक्षकों का काम इंजीनियर-डॉक्टर बनाना है, उनसे कुत्तों की गिनती करवाई जा रही है. यही बीजेपी की राजनीति का फल है.

75 हजार करोड़ का बजट, फिर भी बदहाली

घोषणापत्र जारी करते हुए आतिशी ने कहा कि 75,000 करोड़ रुपये से अधिक बजट वाली बीएमसी ने मुंबईकरों को घटिया सेवाएं और भ्रष्टाचार ही दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीएमसी स्कूलों को उनकी रियल एस्टेट वैल्यू हड़पने के लिए जानबूझकर बंद किया जा रहा है. आज तीन लाख से भी कम बच्चे बीएमसी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जबकि शहर की क्षमता कहीं ज्यादा है. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भी नगण्य हैं.

AAP ने घोषणापत्र में दी 'केजरीवाल की गारंटी'

AAP ने मुंबई के लिए 4 बड़ी गारंटियां रखीं हैं. पहली, हर घर को 24x7 स्वच्छ पानी, प्रति माह 20,000 लीटर तक मुफ्त पाइपलाइन जल, लीकेज-कंट्रोल और 100% सीवेज ट्रीटमेंट के साथ. दूसरी, विश्व-स्तरीय शिक्षा बीएमसी स्कूलों में आधुनिक ढांचा, प्रति स्कूल ₹1 करोड़, छात्रों को मुफ्त BEST बस पास और हर स्कूल में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन.

तीसरी, स्वास्थ्य, 1000 मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त परामर्श, दवाएं और जांच के साथ त्रि-स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली. चौथी, शून्य बिजली बिल—BEST के जरिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मुफ्त मीटर और सौर ऊर्जा की ओर कदम.

घोषणापत्र में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों के साथ BEST के पुनरुद्धार, महिलाओं-छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन और वैज्ञानिक “जीरो पॉटहोल” सिस्टम से गड्ढा-मुक्त सड़कें बनाने का वादा है. कचरा पृथक्करण के लिए जागरूकता-प्रोत्साहन-दंड की त्रि-स्तरीय व्यवस्था और दो लाख सार्वजनिक शौचालय बनाने की बात भी कही गई है.

महिलाओं, बच्चों और LGBTQi+ के लिए कदम

कम आय वाली गर्भवती महिलाओं को बच्चे के एक साल का होने तक ₹5,000 प्रतिमाह सहायता, 12 वर्ष से कम बच्चों और महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच, संवेदनशील इलाकों में CCTV और स्कूलों में करियर काउंसलर ये सभी वादे शामिल हैं. साथ ही, लिंग-तटस्थ शौचालय और भेदभाव-मुक्त नागरिक सेवाओं का भरोसा दिया गया.

काम की राजनीति पर चुनाव

मुंबई AAP अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन ने कहा कि गठबंधनों की ‘खिचड़ी’ बन चुकी है, जबकि AAP काम की राजनीति पर चुनाव लड़ेगी. अंत में आतिशी ने मुंबईकरों से अपील की, “बृहन्मुंबई महानगरपालिका में ‘झाड़ू’ लगाइए और शहर की गरिमा लौटाइए.”