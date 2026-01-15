मुंबई के बीएमसी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टी पहली बार मुंबई महानगरपालिका के चुनावी मैदान में उतरी है और 63 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं. चुनावी माहौल के बीच दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने सोशल साइट X पर पोस्ट कर मुंबई की जनता से खास अपील की है.

मनीष सिसोदिया ने भावनात्मक अपील में करते हुए लिखा, “मुंबई के भाइयों-बहनों से दिल की अपील! AAP पहली बार मुंबई में चुनाव लड़ रही है और हमारे 63 उम्मीदवार नेता नहीं, जनसेवक हैं. सालों से गलियों और बस्तियों में बिना दिखावे के जनता की सेवा कर रहे हैं.”

वोट का मतलब सिर्फ पार्षद नहीं

उन्होंने आगे कहा, "न पैसा, न गुंडागर्दी- सिर्फ़ मुद्दों पर बात और सच्चाई के भरोसे चुनाव. आज झाड़ू पर बटन दबाने का मतलब सिर्फ़ एक पार्षद चुनना नहीं है" सिसोदिया ने अपने बयान में वोट के मायने भी समझाए.

उन्होंने लिखा, "इसका मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, मुंबई और देश के एक साफ-सुथरे राजनीतिक विजन को वोट देना. वह राजनीति जो बच्चों के स्कूल ठीक करती है और हर नागरिक को सम्मान देती है.”

63 वार्डों के मतदाताओं से सीधी अपील

मनीष सिसोदिया ने 63 वार्डों के मतदाताओं से खास अपील करते हुए कहा, "अगर आप इन 63 वार्डों के मतदाता हैं तो झाड़ू दबाकर इन ईमानदार देशभक्तों को जिताअएं . आपका एक वोट BMC के भीतर ईमानदारी और बदलाव का दरवाज़ा खोल सकता है.”

मुंबई से बाहर रहने वालों से भी की अपील

उन्होंने मुंबई के बाहर रहने वालों को भी नहीं भूला और पोस्ट में लिखा, "अगर आप मुंबई के मतदाता नहीं हैं तो इस अपील को अपने सभी मुंबई वाले परिचितों तक पहुँचाएँ. कभी-कभी एक शेयर भी राजनीति बदल देता है.” बीएमसी चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया की यह अपील आम आदमी पार्टी के प्रचार को नई धार देने के तौर पर देखी जा रही है.