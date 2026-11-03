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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदीया मिर्जा का वीडियो हटाकर BMC ने मानी गलती! कहा- 'हर जगह किरकिरी हो रही'

दीया मिर्जा का वीडियो हटाकर BMC ने मानी गलती! कहा- 'हर जगह किरकिरी हो रही'

BMC डिप्टी मेयर ने दीया मिर्जा का वीडियो हटाने को 'गलत' माना और कहा कि दीया ने कुछ गलत नहीं कहा था, अब वीडियो फिर से अपलोड किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब बदनामी हो गई है, डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 03 Nov 2026 02:52 PM (IST)
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बृह्नमुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) द्वारा दीया मिर्जा का दिवाली वाला वीडियो हटाए जाने के बाद से सियासी बवाल बढ़ गया है. बीजेपी नेता अमित साटम की आपत्ति के बाद हटाए गए वीडियो पर खुद बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और बीजेपी को भी फटकार लगाई. इसी के साथ कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिए कि दीया मिर्जा का वीडियो दोबारा अपलोड करें क्योंकि यह देश धर्मनिरपेक्ष है. इसपर अब बीएमसी के डिप्टी मेयर की भी प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने बीएमसी की ओर से गलती मानी है. 

बीएमसी के डिप्टी मेयर संजय घाड़ी ने कहा, "बीएमसी से गलती हुई है, मानते हैं. हर जगह किरकिरी हो रही है. हम 10 फीसदी वीडियो दोबारा उपलोड करेंगे. कोई भी बीजेपी के नेता बोले, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है." डिप्टी मेयर ने आगे कहा कि बदनामी हुई है और अब डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा. इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी. हालांकि, अब तो हो गई है, अब इसे ठीक करेंगे. 

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'दीया मिर्जा ने कुछ गलत नहीं बोला था'- BMC डिप्टी मेयर

BMC ने माना है कि एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने वीडियो में कुछ गलत नहीं बोला था. बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर बीएमसी ने 'पर्यावरण अनुकूल दिवाली' अभियान चलाया था, जिसके तहत दीया मिर्जा ने लोगों से अपील करते हुए एक वीडियो बनाया था कि पटाखे कम जलाएं, हवा और ध्वनि प्रदूषण का ध्यान रखें.

उद्धव ठाकरे गुट ने भी जताई थी नाराजगी

शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी शासित बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पर निशाना साधा था. वर्ली के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि था कि बीजेपी किसी भी स्तर पर सरकार चलाने में सक्षम नहीं है. ठाकरे ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दीया मिर्जा का नाम लिये बगैर कहा कि बीएमसी किसी व्यक्ति को आधिकारिक पत्र जारी कर एक वीडियो बनाने के लिए कहती है और वह व्यक्ति वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है. इसके बाद सत्तारूढ़ दल के एक विधायक सुर्खियों में आने के लिए बीएमसी से उस वीडियो को हटाने की मांग करते हैं. 

आदित्य ठाकरे ने कहा, "महापौर, जिन्हें नगर निकाय की गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं है, इस मामले पर नाराजगी जाहिर करती हैं. इसके बाद वीडियो हटा लिया जाता है. वहीं, सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल (शिवसेना के) उपमहापौर का कहना है कि वीडियो में कुछ भी गलत नहीं था.

BMC मेयर पर भड़के ठाकरे

आदित्य ठाकरे ने कहा जब भी कोई विवाद खड़ा होता है, महापौर यही कहती हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी. चाहे उनकी कार पर लाल बत्ती लगाने का मामला हो, उनके सरकारी आवास पर पांच करोड़ रुपये खर्च किए जाने का मामला हो या फिर नगर निकाय की सोशल मीडिया टीम द्वारा बनाए गए वीडियो का मामला हो. 

यह भी पढ़ें: "इन्हें 'दीया' से इतनी मुहब्बत नहीं जितनी 'मिर्जा' से नफरत है", वारिस पठान का BJP पर तंज

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 03 Nov 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
BMC Diya Mirza MAHARASHTRA NEWS Diwali 2026
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