BMC Budget 2026 Live Updates: बीएमसी का 80.952 करोड़ रुपये का बजट पेश, पिछले साल से 6.525 करोड़ रुपये ज्यादा

BMC Budget 2026 Live Updates: बीएमसी का 80.952 करोड़ रुपये का बजट पेश, पिछले साल से 6.525 करोड़ रुपये ज्यादा

BMC Budget 2026 Live Updates: बीएमसी चुनाव के बाद यह पहला बजट है जिस पर सबकी निगाहें होंगी. सभी की निगाह जल, घर समेत अन्य करों पर है.

By : अंकुल कौशिक  | Updated at : 25 Feb 2026 02:22 PM (IST)

LIVE

Key Events
BMC Budget 2026 Live Updates
BMC Budget 2026 Live Updates
Source : BMC

Background

BMC Budget 2026 Live Updates: बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के बजट में सबसे पहले शिक्षा समिति का बजट पेश किया गया, जिसमें मुंबई का कुल शिक्षा बजट वर्ष 2026-27 के लिए 4,248.08 करोड़ रुपये प्रस्तावित है. फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए रेवेन्यू इनकम और खर्च का बजट अनुमान 3,758.08 करोड़ रुपये रखा गया है, जबकि कैपिटल कार्यों के लिए 490 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बजट ‘E’ फंड कोड 30 के तहत वर्ष 2025-26 में रेवेन्यू बजट 3,544.34 करोड़ रुपये था, जिसे 2026-27 में बढ़ाकर 3,758.08 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है. वहीं 2025-26 के कैपिटल बजट में 1,411.30 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसका रिवाइज्ड एस्टिमेट 1,386.78 करोड़ रुपये रहा, और 2026-27 के लिए कैपिटल कार्यों हेतु 1,490 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं.

शिक्षा समिति के तहत कई कल्याणकारी योजनाएं 2026-27 में भी जारी रहेंगी. विद्यार्थियों को मुफ्त स्कूल सप्लाई देने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए प्राइमरी स्तर पर 150.57 करोड़ और सेकेंडरी स्तर पर 37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 1,203 म्युनिसिपल स्कूलों के 7,953 क्लासरूम को चरणबद्ध तरीके से LED के माध्यम से डिजिटल क्लासरूम में बदला जाएगा, जिसके लिए प्राइमरी में 23.38 करोड़ और सेकेंडरी में 1.08 करोड़ रुपये रखे गए हैं. कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को BEST बस के माध्यम से मुफ्त यात्रा सुविधा दी जा रही है और जिन रूटों पर नियमित सेवा नहीं है वहां विशेष बस सेवा चलाई जा रही है; इस योजना के लिए प्राइमरी में 6 करोड़ और सेकेंडरी में 12.70 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

इसके अलावा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए मिशन SAMPURN पहले से लागू है और अब 2026-27 में मिशन SAFAL शुरू किया जाएगा, जिसमें शारीरिक क्षमता, स्काउट-गाइड गतिविधियां, संगीत, कला और कार्य-अनुभव आधारित सीखने पर जोर दिया जाएगा. साथ ही ‘गर्ल्स अटेंडेंस अलाउंस’ योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं को फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं; इसके लिए प्राइमरी में 5 करोड़ और सेकेंडरी में 26 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. दोपहर 2 बजे आम बजट भी पेश किया जाएगा.

14:22 PM (IST)  •  25 Feb 2026

BMC Budget 2026 Live Updates: बृहन्मुंबई महानगर पालिका का बजट पेश

बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए बजट पेश कर दिया है. कमिश्नर भूषण गगरानी ने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन प्रभाकर शिंदे को बजट पेश किया है. साल 2026-27 के लिए 80.952 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है. पिछले साल 74.427 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था, पिछले साल के मुकाबले इस साल 6.525 करोड़ रुपये ज्यादा है.

14:07 PM (IST)  •  25 Feb 2026

BMC Budget 2026 Live Updates: ‘गर्ल्स अटेंडेंस अलाउंस’ के लिए 5 करोड़ का प्रावधान

‘गर्ल्स अटेंडेंस अलाउंस’ योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं को फिक्स्ड डिपॉजिट प्रमाणपत्र दिए जा रहे हैं. इस योजना के लिए प्राथमिक स्तर पर 5 करोड़ रुपये और माध्यमिक स्तर पर 26 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. 

ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
