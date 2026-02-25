Live Updates: बीएमसी का 80.952 करोड़ रुपये का बजट पेश, पिछले साल से 6.525 करोड़ रुपये ज्यादा

BMC Budget 2026 Live Updates: बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के बजट में सबसे पहले शिक्षा समिति का बजट पेश किया गया, जिसमें मुंबई का कुल शिक्षा बजट वर्ष 2026-27 के लिए 4,248.08 करोड़ रुपये प्रस्तावित है. फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए रेवेन्यू इनकम और खर्च का बजट अनुमान 3,758.08 करोड़ रुपये रखा गया है, जबकि कैपिटल कार्यों के लिए 490 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बजट ‘E’ फंड कोड 30 के तहत वर्ष 2025-26 में रेवेन्यू बजट 3,544.34 करोड़ रुपये था, जिसे 2026-27 में बढ़ाकर 3,758.08 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है. वहीं 2025-26 के कैपिटल बजट में 1,411.30 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसका रिवाइज्ड एस्टिमेट 1,386.78 करोड़ रुपये रहा, और 2026-27 के लिए कैपिटल कार्यों हेतु 1,490 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं.

शिक्षा समिति के तहत कई कल्याणकारी योजनाएं 2026-27 में भी जारी रहेंगी. विद्यार्थियों को मुफ्त स्कूल सप्लाई देने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए प्राइमरी स्तर पर 150.57 करोड़ और सेकेंडरी स्तर पर 37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 1,203 म्युनिसिपल स्कूलों के 7,953 क्लासरूम को चरणबद्ध तरीके से LED के माध्यम से डिजिटल क्लासरूम में बदला जाएगा, जिसके लिए प्राइमरी में 23.38 करोड़ और सेकेंडरी में 1.08 करोड़ रुपये रखे गए हैं. कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को BEST बस के माध्यम से मुफ्त यात्रा सुविधा दी जा रही है और जिन रूटों पर नियमित सेवा नहीं है वहां विशेष बस सेवा चलाई जा रही है; इस योजना के लिए प्राइमरी में 6 करोड़ और सेकेंडरी में 12.70 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

इसके अलावा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए मिशन SAMPURN पहले से लागू है और अब 2026-27 में मिशन SAFAL शुरू किया जाएगा, जिसमें शारीरिक क्षमता, स्काउट-गाइड गतिविधियां, संगीत, कला और कार्य-अनुभव आधारित सीखने पर जोर दिया जाएगा. साथ ही ‘गर्ल्स अटेंडेंस अलाउंस’ योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं को फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं; इसके लिए प्राइमरी में 5 करोड़ और सेकेंडरी में 26 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. दोपहर 2 बजे आम बजट भी पेश किया जाएगा.