BMC में ब्लैक लिस्ट कंपनी को 14 करोड़ का ठेका, विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप

मुंबई में विपक्ष का दावा है कि मुंबई में मिठी नदी गाद ( नदी की तलहटी में जमा कीचड़) प्रकरण में ब्लैक लिस्ट में डाली गई वर्गो स्पेशालिटीज प्राइवेट लिमिटेड को मुंबई महानगरपालिका ने ‘ट्रैश बूम’ के रखरखाव के लिए करीब 14 करोड़ रुपये का ठेका दिया है.

मिठी नदी से गाद ( कीचड़ / सिल्ट) निकालने के काम में कथित अनियमितताओं और महानगरपालिका को 65 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान के मामले में कंपनी से जुड़े लोगों के खिलाफ पहले कार्रवाई की गई थी. हालांकि, कानूनी राय लेने के बाद महानगरपालिका ने वर्गो कंपनी को इस बार निविदा प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी.

इस निविदा में कुल चार कंपनियों ने भाग लिया था. वर्गो कंपनी की बोली सबसे कम होने के कारण उसे दो साल के लिए यह ठेका दिया गया. इसके बाद पहले अपात्र ठहराई जा चुकी कंपनी को दोबारा ठेका दिए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

मिठी नदी से गाद निकालने के काम में वित्तीय अनियमितता

मिठी नदी से गाद निकालने के काम में वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं. आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की जांच के मुताबिक, गाद निकालने के लिए जरूरी मशीनरी को ठेकेदारों को बढ़ी हुई दरों पर किराये पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी. EOW की FIR में इस कथित व्यवस्था के कारण मुंबई महानगरपालिका को करीब 65.54 करोड़ रुपये का नुकसान होने की बात कही गई है.

6 मई 2025 को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इनमें महानगरपालिका के अधिकारी, निजी ठेकेदार, बिचौलिए और संबंधित निजी कंपनियों के अधिकारी शामिल हैं. इस मामले में जय जोशी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था. उस समय वह वर्गो स्पेशालिटीज से जुड़े हुए थे. उन्हें 7 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जून 2025 में जमानत मिल गई थी.

जांच एजेंसी के आरोप के अनुसार, जय जोशी और केतन कदम ने मशीनरी सप्लायर और महानगरपालिका के बीच मध्यस्थ के तौर पर काम किया और मशीनरी को बढ़ी हुई दरों पर किराये पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की.

छुट्टियों से स्कूल लौटने वाली छात्राओं का प्रेग्नेंसी टेस्ट? CJP का बड़ा दावा

फिर वर्गो को क्यों किया गया था ब्लैकलिस्ट?

यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि FIR सीधे वर्गो कंपनी के खिलाफ नहीं, बल्कि कंपनी के तत्कालीन निदेशक जय जोशी के खिलाफ दर्ज हुई थी. हालांकि, इसी FIR की पृष्ठभूमि में महानगरपालिका ने इससे पहले कम से कम दो निविदाओं में वर्गो कंपनी को अपात्र घोषित किया था.

उन निविदाओं की शर्तों में ब्लैकलिस्टेड कंपनियों या ऐसी कंपनियों को, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं थी. इसी वजह से अब सवाल उठ रहा है कि जिस कंपनी को पहले इन्हीं आधारों पर निविदाओं से बाहर किया गया था, उसे अब 14 करोड़ रुपये का ट्रैश बूम रखरखाव का ठेका कैसे मिल गया?

महानगरपालिका की कानूनी राय क्या थी?

इस बार मुंबई महानगरपालिका ने इस मामले में कानूनी राय ली. कानूनी राय के अनुसार, कंपनी के किसी निदेशक के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से दर्ज FIR को कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं माना जा सकता. इसी आधार पर वर्गो स्पेशालिटीज को इस निविदा में तकनीकी रूप से पात्र माना गया और सबसे कम बोली होने के कारण उसे दो साल का ठेका दिया गया.

यानी विवाद का मुख्य बिंदु यही है कि FIR कंपनी के खिलाफ नहीं बल्कि उसके तत्कालीन निदेशक के खिलाफ थी और इसी कानूनी व्याख्या के आधार पर कंपनी को नई निविदा में भाग लेने की अनुमति दी गई.

'मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम' गरबा में मुस्लिम बैन पर धीरेंद्र शास्त्री का बयान