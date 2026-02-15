कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की जीभ काटने पर 10 लाख का इनाम, BJP नेताओं ने किया ऐलान

महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों इतिहास के पन्नों में दर्ज टीपू सुल्तान के नाम से काफी प्रभावित हो रही है. राज्य में टीपू सुल्तान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा राजनीतिक टकराव बनता जा रहा है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल द्वारा टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो विवादित बयान देते हुए उनकी जीभ काटने पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर दिया है.

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

बता दें कि मामले की शुरुआत मालेगांव में डिप्टी मेयर के कार्यालय से होती है जहां दीवार पर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने के बाद बवाल शुरू हो गया. इस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गए और आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए. इसी बीच कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी, जिससे राजनीतिक माहौल और गरमा गया. अब बीजेपी समेत शिवसेना यूबीची तक इस बयान का खुले तौर पर विरोध कर रही है. उनका कहना है कि छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से हो ही नहीं सकती है.

बीजेपी का विरोध और विवादित ऐलान

वहीं हर्षवर्धन सपकाल के बयान के विरोध में अहिल्यानगर में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल के सामने हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ नेताओं ने घोषणा कर दिया कि जो कोई सपकाल की जीभ काटेगा, उसे 10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. कार्यकर्ताओं ने जूता प्रोटेस्ट किया और नारेबाजी करते हुए बयान को आपत्तिजनक बताया.

पुणे में केस दर्ज, बढ़ा सियासी तनाव

विवाद बढ़ने के बाद पुणे में भी बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाया. पुणे बीजेपी सिटी प्रेसिडेंट और कार्यकर्ताओं ने पार्वती पुलिस स्टेशन में हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया. इस बयानबाजी के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं और कई इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है.