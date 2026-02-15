हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की जीभ काटने पर 10 लाख का इनाम, BJP नेताओं ने किया ऐलान

कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की जीभ काटने पर 10 लाख का इनाम, BJP नेताओं ने किया ऐलान

Maharashtra: महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर बयान से सियासत भड़क गई है. हर्षवर्धन सपकाल की तुलना पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी जीभ काटने पर 10 लाख रुपये के इनाम का विवादित ऐलान किया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 15 Feb 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों इतिहास के पन्नों में दर्ज टीपू सुल्तान के नाम से काफी प्रभावित हो रही है. राज्य में टीपू सुल्तान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा राजनीतिक टकराव बनता जा रहा है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल द्वारा टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो विवादित बयान देते हुए उनकी जीभ काटने पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर दिया है. 

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

बता दें कि मामले की शुरुआत मालेगांव में डिप्टी मेयर के कार्यालय से होती है जहां दीवार पर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने के बाद बवाल शुरू हो गया. इस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गए और आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए. इसी बीच कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी, जिससे राजनीतिक माहौल और गरमा गया. अब बीजेपी समेत शिवसेना यूबीची तक इस बयान का खुले तौर पर विरोध कर रही है. उनका कहना है कि छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से हो ही नहीं सकती है.

बीजेपी का विरोध और विवादित ऐलान

वहीं हर्षवर्धन सपकाल के बयान के विरोध में अहिल्यानगर में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल के सामने हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ नेताओं ने घोषणा कर दिया कि जो कोई सपकाल की जीभ काटेगा, उसे 10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. कार्यकर्ताओं ने जूता प्रोटेस्ट किया और नारेबाजी करते हुए बयान को आपत्तिजनक बताया.

पुणे में केस दर्ज, बढ़ा सियासी तनाव

विवाद बढ़ने के बाद पुणे में भी बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाया. पुणे बीजेपी सिटी प्रेसिडेंट और कार्यकर्ताओं ने पार्वती पुलिस स्टेशन में हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया. इस बयानबाजी के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं और कई इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 15 Feb 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
BJP Harshwardhan Sapkal MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mamata Banerjee: BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामा सपा का दामन
समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामा सपा का दामन
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement

वीडियोज

Mahashivratri पर बाबा महाकाल का 'महाश्रृंगार', अलौकिक स्नान देख मंत्रमुग्ध हुए भक्त | Ujjain
Top News:अभी की बड़ी खबरें | T20 World Cup | Mahashivratri | Operation Sindoor | Delhi Pollution
Sadhguru ने बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी, बोले “हम हमेशा आज के लिए तैयार रहते हैं”
T20 World Cup 2026: T-20 वर्ल्ड कप में आज भारत-पाकिस्तान का मुकाबला | Breaking | ABP News
Akbaruddin Owaisi का BJP सरकार हमला, 'डर और मुसलमान एक साथ नहीं चल सकते' | Aimim | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mamata Banerjee: BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामा सपा का दामन
समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामा सपा का दामन
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?
शिक्षा
एक H1-B वीजाधारक को हायर कर कितने पैसे बचा रहीं US कंपनियां, जानें कर्मचारी को कितना नुकसान?
एक H1-B वीजाधारक को हायर कर कितने पैसे बचा रहीं US कंपनियां, जानें कर्मचारी को कितना नुकसान?
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget