'हिन्दू लड़कियां जिम न जाएं, घर पर करें योग...', BJP विधायक गोपीचंद पडालकर ने दी विवादित सलाह

महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक गोपीचंद पडालकर ने हिंदू लड़कियों को लेकर ऐसी सलाह दी है जिसके बाद वो विवादों में घिरते नजर आ रहा है. उन्होंने कॉलेज जाने वाली हिन्दू लड़कियों को सलाह दी कि वो जिम न जाए बल्कि घर में ही योग करें, आपको नहीं पता कि वहां कौन ट्रेनिंग दे रहा है और क्या साज़िश चल रहा है.

बीजेपी विधायक गोपीचंद ने महाराष्ट्र के बीड़ जिले में एक जनसभा में ये बयान दिया हैं. उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियां जिम ना जाएं, घर में ही योग करें, उन्हें नहीं पता कि एक बड़ी साजिश चल रही है. उन्होंने एक विशेष समुदाय का जिक्र करते हुए कहा कि 'वे' हिन्दू लड़कियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं.

बीजेपी विधायक का विवादित बयान

गोपीचंद का संकेत एक विशेष समुदाय की ओर था. उन्होंने कहा कि हिन्दू लड़कियों से मेरा विनम्र अनुरोध हैं कि वो ऐसे जिम न जाएं जहां आपको पता ही नहीं था कि उनका प्रशिक्षक कौन है? कॉलेज जाने वाली लड़कियां जिम जाने के बजाय घर पर योग करें. उन्हें ऐसी जगहों से बचना चाहिए जहां आपको यह भी नहीं पता कि जिम ट्रेनर कौन है.

कॉलेज की लड़कियों जिम न जाने की सलाह

बीजेपी विधायक गोपीचंद पडालकर ने इसके पीछे एक बड़ी साजिश की ओर इशारा किया और इसके पीछे एक बड़ी साज़िश चल रही है. उन्होंने कॉलेज जाने वाले युवाओं की भी पहचान किए जाने की बात कही और कहा कि बिना पहचान पत्र के कॉलेज जाने वाले युवाओं की भी पहचान होनी चाहिए.

ऐसे लोगों के कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए. इसके लिए हमें एक मजबूत प्रतिरोधक तंत्र बनाने की ज़रूरत है. तभी ऐसी घटनाओं पर रोक लग पाएगी. बीजेपी विधायक के इस बयान पर विवाद बढ़ सकता हैं और सियासत भी देखने को मिल सकती है. विपक्षी दल इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर सकते हैं.