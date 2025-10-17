हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'हिन्दू लड़कियां जिम न जाएं, घर पर करें योग...', BJP विधायक गोपीचंद पडालकर ने दी विवादित सलाह

'हिन्दू लड़कियां जिम न जाएं, घर पर करें योग...', BJP विधायक गोपीचंद पडालकर ने दी विवादित सलाह

Maharashtra News: बीजेपी विधायक गोपीचंद पडालकर ने हिन्दू लड़कियों को ऐसी सलाह दी है जिसे लेकर विवाद तेज हो सकता हैं. बीड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदू लड़कियों के जिम न जाने का कहा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 17 Oct 2025 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक गोपीचंद पडालकर ने हिंदू लड़कियों को लेकर ऐसी सलाह दी है जिसके बाद वो विवादों में घिरते नजर आ रहा है. उन्होंने कॉलेज जाने वाली हिन्दू लड़कियों को सलाह दी कि वो जिम न जाए बल्कि घर में ही योग करें, आपको नहीं पता कि वहां कौन ट्रेनिंग दे रहा है और क्या साज़िश चल रहा है. 

बीजेपी विधायक गोपीचंद ने महाराष्ट्र के बीड़ जिले में एक जनसभा में ये बयान दिया हैं. उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियां जिम ना जाएं, घर में ही योग करें, उन्हें नहीं पता कि एक बड़ी साजिश चल रही है. उन्होंने एक विशेष समुदाय का जिक्र करते हुए कहा कि 'वे' हिन्दू लड़कियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं. 

बीजेपी विधायक का विवादित बयान

गोपीचंद का संकेत एक विशेष समुदाय की ओर था. उन्होंने कहा कि हिन्दू लड़कियों से मेरा विनम्र अनुरोध हैं कि वो ऐसे जिम न जाएं जहां आपको पता ही नहीं था कि उनका प्रशिक्षक कौन है? कॉलेज जाने वाली लड़कियां जिम जाने के बजाय घर पर योग करें. उन्हें ऐसी जगहों से बचना चाहिए जहां आपको यह भी नहीं पता कि जिम ट्रेनर कौन है.

कॉलेज की लड़कियों जिम न जाने की सलाह

बीजेपी विधायक गोपीचंद पडालकर ने इसके पीछे एक बड़ी साजिश की ओर इशारा किया और इसके पीछे एक बड़ी साज़िश चल रही है. उन्होंने कॉलेज जाने वाले युवाओं की भी पहचान किए जाने की बात कही और कहा कि बिना पहचान पत्र के कॉलेज जाने वाले युवाओं की भी पहचान होनी चाहिए. 

ऐसे लोगों के कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए. इसके लिए हमें एक मजबूत प्रतिरोधक तंत्र बनाने की ज़रूरत है. तभी ऐसी घटनाओं पर रोक लग पाएगी. बीजेपी विधायक के इस बयान पर विवाद बढ़ सकता हैं और सियासत भी देखने को मिल सकती है. विपक्षी दल इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर सकते हैं. 

 

Published at : 17 Oct 2025 08:04 AM (IST)
Tags :
Maharashtra News Gopichand Padalkar BJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
इंडिया
India On Pakistan: भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
बॉलीवुड
Kantara Chapter 1 BO Day 15: ‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
इंडिया
India On Pakistan: भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
बॉलीवुड
Kantara Chapter 1 BO Day 15: ‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
कैंसर को हराने के बाद ब्रेकअप... वायरल हुआ कैंसर सर्वाइवर का पोस्ट, 21 साल के लड़के की कहानी ने सबको रुला दिया
कैंसर को हराने के बाद ब्रेकअप... वायरल हुआ कैंसर सर्वाइवर का पोस्ट, 21 साल के लड़के की कहानी ने सबको रुला दिया
हेल्थ
एक बार डैमेज हुई तो दुबारा मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जानें किन तरीकों से रखें इनेमल का ख्याल?
एक बार डैमेज हुई तो दुबारा मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जानें किन तरीकों से रखें इनेमल का ख्याल?
शिक्षा
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget