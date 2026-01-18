महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज के पुरोहित का निधन, मुंबई में होगा अंतिम संस्कार

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज के पुरोहित का शनिवार रात मुंबई में निधन हो गया. वे पिछले काफी समय से बीमार चल रहे और निजी अस्पताल में भर्ती थे, वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन से परिवार समेत बीजेपी में शोक की लहर दौड़ गयी है. मुख्यमंत्री समेत सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोक प्रकट किया है.

राज के पुरोहित का अंतिम संस्कार रविवार को मुंबई में चंदनवाड़ी सोनापुर में एक बजे होगा. अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान जी रोड, मरीन ड्राइव में रखा गया है.

लंबे समय से चल रहे थे बीमार

राज के पुरोहित लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे थे. पुरोहित मुंबई की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ थे और मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक चुने गए थे. सरकार में कामगार एवं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. मुंबईदेवी और कोलाबा से कई बार विधायक रह चुके पुरोहित राजस्थानी समाज के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते थे और पार्टी के संगठन में उनकी सक्रियता बनी रही थी.

पुत्र ने संभाली विरासत

राज के. पुरोहित के बेटे आकाश पुरोहित ने हाल ही में सम्पन्न हुए बीएमसी चुनाव 2026 में वार्ड नंबर 221 से भाजपा के टिकट पर भारी मतों से जीत हासिल की है. आकाश पुरोहित पहले भी इसी वार्ड से कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, और अब उन्होंने पिता की राजनीतिक धरोहर को संभाला है.

राज के पुरोहित के निधन से मुंबई बीजेपी के सतह ही उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गयी है. उनके निधन की खबर के सतह ही उनके शुभचिंतक सुबह से ही उनके आवास पर जुटना शुरू हो चुके हैं. बीजेपी के कई सीनियर नेता भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.दोपहर एक बजे उन्हें अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाएगा.